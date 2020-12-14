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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 19:09

Бетон
Жалких 5 лет.. а там ещё 15 и для меня границы будут открыты



Законопроект «про підвищення призовного віку до 70 років»
Київ, 2044 рік. :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 19:14

  Hotab написав:Бетон
Жалких 5 лет.. а там ещё 15 и для меня границы будут открыты



Законопроект «про підвищення призовного віку до 70 років»
Київ, 2044 рік. :D

Буде смішно, звісно.
Прийдеться жить до 70.
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 19:20

Бетон
Вірю. Ти ж для того виводиш всі гроші закордон. Щоб до 70-ти років тут сидіти. Угу.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 21:56

  flysoulfly написав:
  fox767676 написав:
  Бетон написав:на сколько разумно припарковать 45 куе, купив новую 1к в Ужгороде?
по сравнению с Киевом


писали тут місцеві, що ужгородщина перегріта через закриті кордони,
відкриють - піде вниз
не відкриють.
не піде.

Такі ціни там - нова реальність
на роки


відкриють
в 2026
а купляти щось нерухоме в Україні
на рівні цін вільної НАТО-ЄС Болгарії - дуристика
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 21:58

  Бетон написав:Тільки є маленька деталь.
Ми всі точно розуміємо, що кордони не відкриють в цьому 10 річчі


через рік після РПВ ім. Трампа - відкриють
fox767676
 
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