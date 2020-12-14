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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 лип, 2024 19:09
Бетон
Жалких 5 лет.. а там ещё 15 и для меня границы будут открыты
Законопроект «про підвищення призовного віку до 70 років»
Київ, 2044 рік.
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Hotab
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Додано: Вів 30 лип, 2024 19:14
Hotab написав:Бетон
Жалких 5 лет.. а там ещё 15 и для меня границы будут открыты
Законопроект «про підвищення призовного віку до 70 років»
Київ, 2044 рік.
Буде смішно, звісно.
Прийдеться жить до 70.
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Бетон
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Додано: Вів 30 лип, 2024 19:20
Бетон
Вірю. Ти ж для того виводиш всі гроші закордон. Щоб до 70-ти років тут сидіти. Угу.
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Hotab
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Додано: Вів 30 лип, 2024 21:56
flysoulfly написав: fox767676 написав: Бетон написав:
на сколько разумно припарковать 45 куе, купив новую 1к в Ужгороде?
по сравнению с Киевом
писали тут місцеві, що ужгородщина перегріта через закриті кордони,
відкриють - піде вниз
не відкриють.
не піде.
Такі ціни там - нова реальність
на роки
відкриють
в 2026
а купляти щось нерухоме в Україні
на рівні цін вільної НАТО-ЄС Болгарії - дуристика
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fox767676
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Додано: Вів 30 лип, 2024 21:58
Бетон написав:
Тільки є маленька деталь.
Ми всі точно розуміємо, що кордони не відкриють в цьому 10 річчі
через рік після РПВ ім. Трампа - відкриють
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fox767676
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