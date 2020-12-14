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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 лип, 2024 19:09
Бетон
Жалких 5 лет.. а там ещё 15 и для меня границы будут открыты
Законопроект «про підвищення призовного віку до 70 років»
Київ, 2044 рік.
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Hotab
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Додано: Вів 30 лип, 2024 19:14
Hotab написав:Бетон
Жалких 5 лет.. а там ещё 15 и для меня границы будут открыты
Законопроект «про підвищення призовного віку до 70 років»
Київ, 2044 рік.
Буде смішно, звісно.
Прийдеться жить до 70.
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Бетон
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Додано: Вів 30 лип, 2024 19:20
Бетон
Вірю. Ти ж для того виводиш всі гроші закордон. Щоб до 70-ти років тут сидіти. Угу.
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Hotab
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Додано: Вів 30 лип, 2024 21:56
flysoulfly написав: fox767676 написав: Бетон написав:
на сколько разумно припарковать 45 куе, купив новую 1к в Ужгороде?
по сравнению с Киевом
писали тут місцеві, що ужгородщина перегріта через закриті кордони,
відкриють - піде вниз
не відкриють.
не піде.
Такі ціни там - нова реальність
на роки
відкриють
в 2026
а купляти щось нерухоме в Україні
на рівні цін вільної НАТО-ЄС Болгарії - дуристика
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fox767676
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Додано: Вів 30 лип, 2024 21:58
Бетон написав:
Тільки є маленька деталь.
Ми всі точно розуміємо, що кордони не відкриють в цьому 10 річчі
через рік після РПВ ім. Трампа - відкриють
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fox767676
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Додано: Вів 30 лип, 2024 23:47
fox767676 написав: Бетон написав:
Тільки є маленька деталь.
Ми всі точно розуміємо, що кордони не відкриють в цьому 10 річчі
через рік після РПВ ім. Трампа - відкриють
Трамп програє ці вибори
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airmax78
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Додано: Сер 31 лип, 2024 00:04
airmax78 написав: fox767676 написав: Бетон написав:
Тільки є маленька деталь.
Ми всі точно розуміємо, що кордони не відкриють в цьому 10 річчі
через рік після РПВ ім. Трампа - відкриють
Трамп програє ці вибори
тоді по бетону - війна як мінімум до наступних виборів в США
КРЖН x0.2, а може і буряти п'ють горілку з кобилячого молока в квіточці
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fox767676
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Додано: Сер 31 лип, 2024 00:20
Уже даже ЗЕ сказал, что война закончится в этом году. На каких условиях?
Есть условия от Китая, есть условия от двух партий в США. ЗЕ будет трудно моневрировать между США, Китаем, Европой и радикалами у нас. Как бы зимой не вспыхнули у нас волнения, ведь все эти планы определённому числу нашего населения не подойдут. Одни хотят границы 91г, др. уже устали и хотят мира на любых условиях, третьи вообще не понимают для чего тогда воевали и погибали молодые ребята, а есть ещё у нас червёртые, пятые и т.д....
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Сер 31 лип, 2024 00:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 31 лип, 2024 00:23
Игорь Алексеевич написав:
Уже даже ЗЕ сказал, что война закончится в этом году. На каких условиях?
Есть условия от Китая, есть условия от двух партий в США. ЗЕ будет трудно моневрировать между США, Китаем, Европой и радикалами у нас. Как бы зимой не вспыхнули у нас волнения, ведь все эти планы определённому числу нашего населения не подойдут.
все буде як батько Трамп скаже, а тов. Сі заапрувить
а дурну загорілу тьотку народ слухатися не буде, ніяі портнікови та заброньовані грантоїди мозги не задурять
це її ідея була нашу Першу Леді поруч з тьоткою нєбутєрброда, косплейщицею шовіністичного брата-2 посадити.
а нам тут не до перформансів
Востаннє редагувалось fox767676
в Сер 31 лип, 2024 00:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 31 лип, 2024 00:25
fox767676 написав:
все буде як батько Трамп скаже, а тов. Сі заапрувить
а дурну загорілу тьотку народ слухатися не буде, ніяі портнікови та заброньовані грантоїди мозги не задурять
Пока говорить рано про победу Трампа. Как бы в США до выборов траура не произошло....
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_Klim
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