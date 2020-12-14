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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11882118831188411885
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 00:26

Игорь Алексеевич
Господь відведе
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 00:28

  fox767676 написав:Игорь Алексеевич
Господь відведе
Пока там Витя Перестукин решил задачу про полтора землякопа))
Игорь Алексеевич
 
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