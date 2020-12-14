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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 31 лип, 2024 00:26
Игорь Алексеевич
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fox767676
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Додано: Сер 31 лип, 2024 00:28
fox767676 написав:Игорь Алексеевич
Господь відведе
Пока там Витя Перестукин решил задачу про полтора землякопа))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 31 лип, 2024 01:15
BIGor написав:
Трібека давно ще писал(а/в) що давно вже в Польщі, а стояк квартир проданий.
Думаю, давно уже дальше Польши.
Про продажу не в курсе, но если это так, то - браво.
Все надо делать вовремя.
Я не продал.
Судя по всему - надо было.
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Додано: Сер 31 лип, 2024 01:28
Игорь Алексеевич написав: fox767676 написав:
все буде як батько Трамп скаже, а тов. Сі заапрувить
а дурну загорілу тьотку народ слухатися не буде, ніяі портнікови та заброньовані грантоїди мозги не задурять
Пока говорить рано про победу Трампа. Как бы в США до выборов траура не произошло....
Вообще, Трампу уже (и я в том числе) прочили 100% победу.
Но старт Харрис всех удивил.
Сейчас поговаривают, что Трампу надо-бы избавится от компании Венса, бо сильно токсичный.
Так что "все интересное еще впереди" (с).
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