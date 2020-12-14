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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11882118831188411885
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 00:26

Игорь Алексеевич
Господь відведе
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 00:28

  fox767676 написав:Игорь Алексеевич
Господь відведе
Пока там Витя Перестукин решил задачу про полтора землякопа))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 01:15

  BIGor написав:Трібека давно ще писал(а/в) що давно вже в Польщі, а стояк квартир проданий.



Думаю, давно уже дальше Польши.
Про продажу не в курсе, но если это так, то - браво.
Все надо делать вовремя.
Я не продал.
Судя по всему - надо было.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 01:28

  Игорь Алексеевич написав:
  fox767676 написав:все буде як батько Трамп скаже, а тов. Сі заапрувить
а дурну загорілу тьотку народ слухатися не буде, ніяі портнікови та заброньовані грантоїди мозги не задурять
Пока говорить рано про победу Трампа. Как бы в США до выборов траура не произошло....


Вообще, Трампу уже (и я в том числе) прочили 100% победу.
Но старт Харрис всех удивил.
Сейчас поговаривают, что Трампу надо-бы избавится от компании Венса, бо сильно токсичный.
Так что "все интересное еще впереди" (с).
rjkz
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  #<1 ... 11882118831188411885
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