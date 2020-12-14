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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11882118831188411885
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 01:28

  Игорь Алексеевич написав:
  fox767676 написав:все буде як батько Трамп скаже, а тов. Сі заапрувить
а дурну загорілу тьотку народ слухатися не буде, ніяі портнікови та заброньовані грантоїди мозги не задурять
Пока говорить рано про победу Трампа. Как бы в США до выборов траура не произошло....


Вообще, Трампу уже (и я в том числе) прочили 100% победу.
Но старт Харрис всех удивил.
Сейчас поговаривают, что Трампу надо-бы избавится от компании Венса, бо сильно токсичный.
Так что "все интересное еще впереди" (с).
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 08:46

А наскільки реально трампу зараз міняти діджея венса?
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 10:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

К сожалению, веселая перманентно ржущая прокурорша выиграет у Трампа. Значит война будет минимум до след.выборов США
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 11:05

  Бетон написав:К сожалению, веселая перманентно ржущая прокурорша выиграет у Трампа. Значит война будет минимум до след.выборов США

Дякуємо за аналітику, не зупиняйтесь!
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 11:07

  Бетон написав:К сожалению, веселая перманентно ржущая прокурорша выиграет у Трампа. Значит война будет минимум до след.выборов США

Седеющим президентом США будет республиканка.
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