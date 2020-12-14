Вообще, Трампу уже (и я в том числе) прочили 100% победу.
Но старт Харрис всех удивил.
Сейчас поговаривают, что Трампу надо-бы избавится от компании Венса, бо сильно токсичный.
Так что "все интересное еще впереди" (с).
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Додано: Сер 31 лип, 2024 01:28
Вообще, Трампу уже (и я в том числе) прочили 100% победу.
Но старт Харрис всех удивил.
Сейчас поговаривают, что Трампу надо-бы избавится от компании Венса, бо сильно токсичный.
Так что "все интересное еще впереди" (с).
Додано: Сер 31 лип, 2024 16:01
Як вони туди потраплять? Там охорона на вході, металева дверь і 2 замки.
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