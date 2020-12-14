Вообще, Трампу уже (и я в том числе) прочили 100% победу.
Но старт Харрис всех удивил.
Сейчас поговаривают, что Трампу надо-бы избавится от компании Венса, бо сильно токсичный.
Так что "все интересное еще впереди" (с).
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 31 лип, 2024 01:28
Вообще, Трампу уже (и я в том числе) прочили 100% победу.
Но старт Харрис всех удивил.
Сейчас поговаривают, что Трампу надо-бы избавится от компании Венса, бо сильно токсичный.
Так что "все интересное еще впереди" (с).
Додано: Сер 31 лип, 2024 16:01
Як вони туди потраплять? Там охорона на вході, металева дверь і 2 замки.
Додано: Сер 31 лип, 2024 17:38
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
лікнеп на тему «як підготуватись до зими»:
«Питання: що робити, куди біжати, де купити акуми і інвертори?
Правильна відповіть: проїбав - не метлушись! (с)
В червні на хвилі психозу, коли ціни підлетіли вверх ледь не вдвічі, купа підприємців різного масштабу позамовляли, на скільки було грошей батарей, інверторів, соняшних панелей і всього іншого.
Логістичне плече з Китаю - 3 місяці, тобто десь з середини вересня воно почне приїжджати і наповнювати ринок і десь в жовтні знов буде ситуація, як на початку травня, коли пропозиція перевищувала попит в рази. От тоді і треба буде брати по нормальним цінам, а не за 2х-3х.
Що брати: мій вибір в верхньо-середньому бюджеті - інвертер Deye на 6kW та батарея 5kWh на 48W. Це дозволить вам не помічати відсутність світла при наявності електрики протягом двох годин на пару днів. З батареєю на 10kWh ви зможете користуватися основними приладами в квартирі при наявності світла протягом трьох годин за 3-4 дні.
Плюси - fanless, реально потужний
Мінуси - відносно дорого, собівартість близько 50К грн, велика потужність холостого ходу, близько 70W - це як холодильник.
Акумулятори десь 1100-1300USD за 5kWh нормального не колхозного формату. (я не розглядаю і не раджу нікому NMC збірки з електрокарів на домашню автономку)
При малому бюджеті і невеликій площі квартири треба брати щось типу інвертора MUST / GreenCell / Easun на 2-2.5kW та батарею на 24V ємністю 2-3kWh.
Інвертор обійдеться в приблизно 20К та батарея для нього з розрахунку 10 гривень за ват годину (коли закінчиться ажіотаж). В травні я купував якісні готові LiFePO4 збірки на 5kWh по 33-35тис. гривень, але таких цін вже скоріш за все не буде, розраховуйте на 10грн за kWh.
Так, це не дешево, але все ще в рази дешевше рішень від Ecoflow / Bluetti.
Якщо вам достатньо для життя станції на 500-700Wh, найпростіше, що можна зробити - купити готове Ecoflow / Bluetti / Anker. Збирати автономку під таку ємність тупо не рентабельно.
Зима буде важка. Вам показали, що таке є світло 4-6 годин на день, коли тепло, світло і у купи людей навіть від цього була істерика. Тепер додайте температуру -10, наявність світла скажімо 2-3 години на день і оцініть, чи ви взагалі до цього готові разом з дітьми і батьками похилого віку.
Якщо у вас індукційна плита - купіть, нарешті газову плитку, що працює від туристичних балонів. Я купив взимку і регулярно готую на них все, що хочу.
PS: про соняшні панелі взимку можете забути.
PPS: якщо є куди ставити генератор, займіться цим прям зараз. Не факт, що без нього ви переживете цю зиму.»
(с) Юра Гнус
Додано: Сер 31 лип, 2024 18:32
Разве ещё не поняли, что генераторы очередной разводняк. Кто то захотел поиметь на подорож. тарифа и заодно и на генераторах. Его имя ДТЭК))
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