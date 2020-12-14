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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11882118831188411885
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 01:28

  Игорь Алексеевич написав:
  fox767676 написав:все буде як батько Трамп скаже, а тов. Сі заапрувить
а дурну загорілу тьотку народ слухатися не буде, ніяі портнікови та заброньовані грантоїди мозги не задурять
Пока говорить рано про победу Трампа. Как бы в США до выборов траура не произошло....


Вообще, Трампу уже (и я в том числе) прочили 100% победу.
Но старт Харрис всех удивил.
Сейчас поговаривают, что Трампу надо-бы избавится от компании Венса, бо сильно токсичный.
Так что "все интересное еще впереди" (с).
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 16:01

  fox767676 написав:
  airmax78 написав:
  fox767676 написав:
через рік після РПВ ім. Трампа - відкриють

Трамп програє ці вибори


тоді по бетону - війна як мінімум до наступних виборів в США
КРЖН x0.2, а може і буряти п'ють горілку з кобилячого молока в квіточці

Як вони туди потраплять? :lol: Там охорона на вході, металева дверь і 2 замки.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 17:38

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

лікнеп на тему «як підготуватись до зими»:

«Питання: що робити, куди біжати, де купити акуми і інвертори?

Правильна відповіть: проїбав - не метлушись! (с)

В червні на хвилі психозу, коли ціни підлетіли вверх ледь не вдвічі, купа підприємців різного масштабу позамовляли, на скільки було грошей батарей, інверторів, соняшних панелей і всього іншого.

Логістичне плече з Китаю - 3 місяці, тобто десь з середини вересня воно почне приїжджати і наповнювати ринок і десь в жовтні знов буде ситуація, як на початку травня, коли пропозиція перевищувала попит в рази. От тоді і треба буде брати по нормальним цінам, а не за 2х-3х.

Що брати: мій вибір в верхньо-середньому бюджеті - інвертер Deye на 6kW та батарея 5kWh на 48W. Це дозволить вам не помічати відсутність світла при наявності електрики протягом двох годин на пару днів. З батареєю на 10kWh ви зможете користуватися основними приладами в квартирі при наявності світла протягом трьох годин за 3-4 дні.
Плюси - fanless, реально потужний
Мінуси - відносно дорого, собівартість близько 50К грн, велика потужність холостого ходу, близько 70W - це як холодильник.
Акумулятори десь 1100-1300USD за 5kWh нормального не колхозного формату. (я не розглядаю і не раджу нікому NMC збірки з електрокарів на домашню автономку)

При малому бюджеті і невеликій площі квартири треба брати щось типу інвертора MUST / GreenCell / Easun на 2-2.5kW та батарею на 24V ємністю 2-3kWh.
Інвертор обійдеться в приблизно 20К та батарея для нього з розрахунку 10 гривень за ват годину (коли закінчиться ажіотаж). В травні я купував якісні готові LiFePO4 збірки на 5kWh по 33-35тис. гривень, але таких цін вже скоріш за все не буде, розраховуйте на 10грн за kWh.

Так, це не дешево, але все ще в рази дешевше рішень від Ecoflow / Bluetti.

Якщо вам достатньо для життя станції на 500-700Wh, найпростіше, що можна зробити - купити готове Ecoflow / Bluetti / Anker. Збирати автономку під таку ємність тупо не рентабельно.

Зима буде важка. Вам показали, що таке є світло 4-6 годин на день, коли тепло, світло і у купи людей навіть від цього була істерика. Тепер додайте температуру -10, наявність світла скажімо 2-3 години на день і оцініть, чи ви взагалі до цього готові разом з дітьми і батьками похилого віку.

Якщо у вас індукційна плита - купіть, нарешті газову плитку, що працює від туристичних балонів. Я купив взимку і регулярно готую на них все, що хочу.

PS: про соняшні панелі взимку можете забути.
PPS: якщо є куди ставити генератор, займіться цим прям зараз. Не факт, що без нього ви переживете цю зиму.»

(с) Юра Гнус
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 21:44

  kingkongovets написав:Якщо у вас індукційна плита - купіть, нарешті газову плитку, що працює від туристичних балонів. Я купив взимку і регулярно готую на них все, що хочу.

У Тефаль є мультиварка з чашою на 2 литра (це на 1-3 людини), потужність 350 Вт. Нормальна мультя, не автомобільний варіант. Вона прекрасно показала себе під час відключень світла при наявності системи ДБЖ чи не самого слабкого Екофлоу/Блюетті. І цей варіант явно безпечніший, ніж туристична плитка.
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 23:26

Не думав що у хваленого дейе холостий хід більше ніж в дешманського powmr
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 23:27

  Natt написав:
  kingkongovets написав:Якщо у вас індукційна плита - купіть, нарешті газову плитку, що працює від туристичних балонів. Я купив взимку і регулярно готую на них все, що хочу.

У Тефаль є мультиварка з чашою на 2 литра (це на 1-3 людини), потужність 350 Вт. Нормальна мультя, не автомобільний варіант. Вона прекрасно показала себе під час відключень світла при наявності системи ДБЖ чи не самого слабкого Екофлоу/Блюетті. І цей варіант явно безпечніший, ніж туристична плитка.


Так, але на блуеті ви приготуєте 3-4 рази. А на газу місяць можна шкварити. І чаю в мультиварці не зробити
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 00:07

trololo взяла портативний чайник-термос на 300 Вт для цих цілей, об'єм на дві чашки, закипає десь за 4 хв. Боюсь я цих газових плиток якщо чесно
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 07:12

  trololo написав:
  Natt написав:
  kingkongovets написав:Якщо у вас індукційна плита - купіть, нарешті газову плитку, що працює від туристичних балонів. Я купив взимку і регулярно готую на них все, що хочу.

У Тефаль є мультиварка з чашою на 2 литра (це на 1-3 людини), потужність 350 Вт. Нормальна мультя, не автомобільний варіант. Вона прекрасно показала себе під час відключень світла при наявності системи ДБЖ чи не самого слабкого Екофлоу/Блюетті. І цей варіант явно безпечніший, ніж туристична плитка.


Так, але на блуеті ви приготуєте 3-4 рази. А на газу місяць можна шкварити. І чаю в мультиварці не зробити

Цікаво читати опуси української Ыліти.
Вона реально нічого не вміє і ні на що не здатна.
Результат 33-річної негативної селекції.
Публіка, яка не дружить з математикою, фізикою, хімією, інженерією. Яка плутає ватти з вольтами, суспензію з емульсією, мережу 220 вольт з мереживними жіночими трусами. Яка може існувати лише за рахунок дерибану надбань попередніх поколінь, поступово пройопуючи їх.
Причому вона того не розуміє. Принцип Данінга-Крюгера.
Результат управління цими клоунами-керманичами - цілком закономірний і на 100% прогнозований.

На даній території зараз нічого не варто купляти, крім їжі, одягу, предметів першої необхідності. Інвестувати гроші в нерухомість це навіть не лотерея, це викидання ресурсів псу під хвіст
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 07:38

Frant
Ну по цене хотелок покупать сейчас бред
Как и под засол там или жить с аренды
Но по адекватной цене(цене постройки монолита в хорошем месте) купить готовое в этом же хорошем месте с ремонтом, которому не пять даже лет, или он не сделан в жлобостайле чисто под аренду тиктокерами - можно
При наличии лишних денег естественно
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 07:46

  Natt написав:trololo взяла портативний чайник-термос на 300 Вт для цих цілей, об'єм на дві чашки, закипає десь за 4 хв. Боюсь я цих газових плиток якщо чесно


vitaliiangel
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