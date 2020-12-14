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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 сер, 2024 09:02
Сейчас как раз время покупать недв. Цены больше не просядут. Появляются не плохие варианты в новостройках с ремонтом и мебелью. Можно сразу сдать в аренду за 12тыс.грн.
Додано: Чет 01 сер, 2024 09:16
Ціни КРЖН падають з 24.02.2022. Причому останні 4 місяці - падіння пришвидшилось в 1,5-2 рази, до швидкості 1-1,5 % за місяць. За рік це набігає 12-18%, у доларах. Це реальний обвал!
Зимою будуть ще меншими .
Розсмішив, реально розсмішив.
Для місцевих рожевоокулярників: ті, хто виїхав подалі від війни і від придуркуватої і клептократичної укро-ыліти, назад не повернуться.
"Дві третини працездатних українців уже знайшли роботу у Швеції, а майже половина можуть розмовляти шведською мовою.
Про це свідчать нові дані Міжнародної Організації з міграції.
У звіті про наміри та потреби українських біженців у Швеції зазначається, що у квітні та травні 2024 року опитали 3451 людину з України та порівняли результати з отриманими у 2023 році.
Зокрема, 81% опитаних не мають наміру кудись переїжджати зі свого нинішнього місця проживання, що свідчить про стабільність та задоволеність умовами перебування. Серед працездатних біженців 88% беруть участь в ринку праці: або мають роботу, або шукають її. До слова, працевлаштовані з них 66%. Торік цей показник був 58%."
Зараз час продавати, і укро-Ыліта активно намагається сплавити те, що вона надерибанила за 33 роки. Найбільше просіли в ціні великі приватні будинки і дачі навколо Києва (їх ніхто взагалі не купляє, продати можна за 2/3 від формальної ринкової ціни).
Додано: Чет 01 сер, 2024 09:52
Я пишу именно про новострой и именно с ремонтом и мебелью. Хрущёвки и 9ти этажки там действит. всё стоит. Поэтому есть недв. которая и даром не нужна, а есть нормальные новострои, которую сразу можно сдать молодым людям за 12-15 тыс.грн. Новострой за 30тыс. дол. с ремонтом и мебелью можно брать уже сейчас и моментально сдать в аренду. Таких вариантов не так много и дешеветь они не будут. Недвиж. для аренды рассматривается как долг. вложение средств, поэтому на сегодня такие варианты более выгодны, чем держать у.е. в сундуке..
Додано: Чет 01 сер, 2024 09:57
Будинки войцеховського не будуть дешевшати?
Ылітне якісне житло-новобуд, з ремонтом і меблями, з хорошою електропроводкою, водогоном, і все узаконено, і все за 30 000 доларів?
Пан реально розсмішив.
Додано: Чет 01 сер, 2024 10:01
Именно на эту недвиж. войцаха полно арендаторов. Однушки смарт берут в аренду молодёжь в возрасте 25-35 лет.
Додано: Чет 01 сер, 2024 10:14
Орендарів в Києві зараз повно, тому вся нерухомість заповнена, всі сегменти - від общажок і кімнат до преміальних квартир.
Потім буде гірше, суттєво гірше.
Тому немає жодного сенса щось вкладати зараз в нерухомість. Жодного!
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