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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11884118851188611887
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 12:17

  Игорь Алексеевич написав:Я пишу именно про новострой и именно с ремонтом и мебелью. Хрущёвки и 9ти этажки там действит. всё стоит. Поэтому есть недв. которая и даром не нужна, а есть нормальные новострои, которую сразу можно сдать молодым людям за 12-15 тыс.грн. Новострой за 30тыс. дол. с ремонтом и мебелью можно брать уже сейчас и моментально сдать в аренду. Таких вариантов не так много и дешеветь они не будут. Недвиж. для аренды рассматривается как долг. вложение средств, поэтому на сегодня такие варианты более выгодны, чем держать у.е. в сундуке..

Имхо: нормальна квартира в Києві, в нормальному будинку, з нормальним ремонтом і в більш-менш нормальній локації по ціні паркомісяця: здається мені це щось анріал. Навіть незважаючи на війну.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 12:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:
  Игорь Алексеевич написав:Я пишу именно про новострой и именно с ремонтом и мебелью. Хрущёвки и 9ти этажки там действит. всё стоит. Поэтому есть недв. которая и даром не нужна, а есть нормальные новострои, которую сразу можно сдать молодым людям за 12-15 тыс.грн. Новострой за 30тыс. дол. с ремонтом и мебелью можно брать уже сейчас и моментально сдать в аренду. Таких вариантов не так много и дешеветь они не будут. Недвиж. для аренды рассматривается как долг. вложение средств, поэтому на сегодня такие варианты более выгодны, чем держать у.е. в сундуке..

Имхо: нормальна квартира в Києві, в нормальному будинку, з нормальним ремонтом і в більш-менш нормальній локації по ціні паркомісяця: здається мені це щось анріал. Навіть незважаючи на війну.

Там одразу три ні. Хоча цілком можуть бути бажаючі орендарі зняти у формально новобудов, звісно, дешевше за нормальну новобудову в притомнвй локації, але дорожче за хрущик чи панельку в аналогічній локації.
Faceless
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  #<1 ... 11884118851188611887
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