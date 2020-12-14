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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 сер, 2024 12:17
Игорь Алексеевич написав:
Я пишу именно про новострой и именно с ремонтом и мебелью. Хрущёвки и 9ти этажки там действит. всё стоит. Поэтому есть недв. которая и даром не нужна, а есть нормальные новострои, которую сразу можно сдать молодым людям за 12-15 тыс.грн. Новострой за 30тыс. дол. с ремонтом и мебелью можно брать уже сейчас и моментально сдать в аренду. Таких вариантов не так много и дешеветь они не будут. Недвиж. для аренды рассматривается как долг. вложение средств, поэтому на сегодня такие варианты более выгодны, чем держать у.е. в сундуке..
Имхо: нормальна квартира в Києві, в нормальному будинку, з нормальним ремонтом і в більш-менш нормальній локації по ціні паркомісяця: здається мені це щось анріал. Навіть незважаючи на війну.
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Додано: Чет 01 сер, 2024 12:25
airmax78 написав: Игорь Алексеевич написав:
Я пишу именно про новострой и именно с ремонтом и мебелью. Хрущёвки и 9ти этажки там действит. всё стоит. Поэтому есть недв. которая и даром не нужна, а есть нормальные новострои, которую сразу можно сдать молодым людям за 12-15 тыс.грн. Новострой за 30тыс. дол. с ремонтом и мебелью можно брать уже сейчас и моментально сдать в аренду. Таких вариантов не так много и дешеветь они не будут. Недвиж. для аренды рассматривается как долг. вложение средств, поэтому на сегодня такие варианты более выгодны, чем держать у.е. в сундуке..
Имхо: нормальна квартира в Києві, в нормальному будинку, з нормальним ремонтом і в більш-менш нормальній локації по ціні паркомісяця: здається мені це щось анріал. Навіть незважаючи на війну.
Там одразу три ні. Хоча цілком можуть бути бажаючі орендарі зняти у формально новобудов, звісно, дешевше за нормальну новобудову в притомнвй локації, але дорожче за хрущик чи панельку в аналогічній локації.
От тільки контингент ухайдохає ті будинки за 5-10 років так, що тоді й хрущами зрівняються по ціні
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Faceless
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Додано: Чет 01 сер, 2024 12:26
airmax78 написав:
Имхо: нормальна квартира в Києві, в нормальному будинку, з нормальним ремонтом і в більш-менш нормальній локації по ціні паркомісяця: здається мені це щось анріал. Навіть незважаючи на війну.
Вы можете зайти на ОЛХ или РИА ДОМ. Посмотрите и можете выбрать квартиру, которую хотите на постояннгой основе сдавать или для себя.... Там цены от 30тыс и выше. На любой кошелёк и вкус.
И как не странно, но покупают люди и сейчас. У меня есть тоже цель покупок недвиж.
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Додано: Чет 01 сер, 2024 12:28
Faceless написав:
От тільки контингент ухайдохає ті будинки за 5-10 років так, що тоді й хрущами зрівняються по ціні
Вы думаете, что те кто снимает жильё за 50тыс прям с платочком в руках ходят и пыль стирают с пианино?
У меня банк снимал неж. помещение, так там свиньи были хуже, чем в др. магазине - рыбалка.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Чет 01 сер, 2024 12:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 01 сер, 2024 12:30
Игорь Алексеевич написав: Frant написав:
Орендарів в Києві зараз повно, тому вся нерухомість заповнена, всі сегменти - від общажок і кімнат до преміальних квартир.
Потім буде гірше, суттєво гірше.
Тому немає жодного сенса щось вкладати зараз в нерухомість. Жодного!
В Киеве и после войны будет полно людей.
але спочатку пережити зиму
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Додано: Чет 01 сер, 2024 12:31
Игорь Алексеевич написав: airmax78 написав:
Имхо: нормальна квартира в Києві, в нормальному будинку, з нормальним ремонтом і в більш-менш нормальній локації по ціні паркомісяця: здається мені це щось анріал. Навіть незважаючи на війну.
Вы можете зайти на ОЛХ или РИА ДОМ. Посмотрите и можете выбрать квартиру, которую хотите на постояннгой основе сдавать или для себя.... Там цены от 30тыс и выше. На любой кошелёк и вкус.
И как не странно, но покупают люди и сейчас. У меня есть тоже цель покупок недвиж.
Це дивно, дійсно. Люди по натурі своїй оптимісти. Тому, мабуть, людство і пережило середні віки. Чи переживе 20-ті роки - все ще питання. Мабуть таки переживе.
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airmax78
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Додано: Чет 01 сер, 2024 12:31
Игорь Алексеевич написав: airmax78 написав:
Имхо: нормальна квартира в Києві, в нормальному будинку, з нормальним ремонтом і в більш-менш нормальній локації по ціні паркомісяця: здається мені це щось анріал. Навіть незважаючи на війну.
Вы можете зайти на ОЛХ или РИА ДОМ. Посмотрите и можете выбрать квартиру, которую хотите на постояннгой основе сдавать или для себя.... Там цены от 30тыс и выше. На любой кошелёк и вкус.
И как не странно, но покупают люди и сейчас. У меня есть тоже цель покупок недвиж.
30 000 доларів за новобуд з ремонтом і меблями - це нахалбуд, квартири без документів. Будинки зроблені невідомо з чого, з порушенням всіх ДСТУ, ДБН, стандартів і вимог.
Флай, ти готовйи купляти нахалбуд за 30 000 доларів, в свою колекцію неліквіда?
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Додано: Чет 01 сер, 2024 12:34
flyman написав:
але спочатку пережити зиму
Але спочатку пережити вал. кризис, далі пандемію, далі війна, далі....
Треба жити сьог. часом. А про зиму 23 року писали літом 23р. И теж були тривоги.
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Додано: Чет 01 сер, 2024 12:35
Frant написав:
30 000 доларів за новобуд з ремонтом і меблями - це нахалбуд, квартири без документів. Будинки зроблені невідомо з чого, з порушенням всіх ДСТУ, ДБН, стандартів і вимог.
Флай, ти готовйи купляти нахалбуд за 30 000 доларів, в свою колекцію неліквіда?
Как не странно, но в этих халупах всё продано и дома заселены на 90%
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Додано: Чет 01 сер, 2024 12:44
Игорь Алексеевич написав: airmax78 написав:
Имхо: нормальна квартира в Києві, в нормальному будинку, з нормальним ремонтом і в більш-менш нормальній локації по ціні паркомісяця: здається мені це щось анріал. Навіть незважаючи на війну.
Вы можете зайти на ОЛХ или РИА ДОМ. Посмотрите и можете выбрать квартиру, которую хотите на постояннгой основе сдавать или для себя.... Там цены от 30тыс и выше. На любой кошелёк и вкус.
И как не странно, но покупают люди и сейчас. У меня есть тоже цель покупок недвиж.
Так Бетон же писал - НЕ покупают
Нет сделок
Конечно не в сегменте "нет техпаспорта, до 25кв.м. и ЭЭ в доме без газа по промтарифу и временной схеме"
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
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