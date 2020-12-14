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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11886118871188811889>
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 12:47

  барабашов написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  airmax78 написав:Имхо: нормальна квартира в Києві, в нормальному будинку, з нормальним ремонтом і в більш-менш нормальній локації по ціні паркомісяця: здається мені це щось анріал. Навіть незважаючи на війну.
Вы можете зайти на ОЛХ или РИА ДОМ. Посмотрите и можете выбрать квартиру, которую хотите на постояннгой основе сдавать или для себя.... Там цены от 30тыс и выше. На любой кошелёк и вкус.
И как не странно, но покупают люди и сейчас. У меня есть тоже цель покупок недвиж.

Так Бетон же писал - НЕ покупают
Нет сделок
Конечно не в сегменте "нет техпаспорта, до 25кв.м. и ЭЭ в доме без газа по промтарифу и временной схеме"

Мова йде про нахалбуди без документів. Це квартири з ремонтом і меблями ціною до 30 000 .
Їх купівля-продаж, взагалі не проходить по офіційній статистиці. Зареєструвати неможливо. :cry:

Взагалі, це менше 0,01% ринка. Квартири ціною до 30 000 з ремонтом і меблями. Сегмент пана Фламена. :oops:
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 12:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Мова йде про нахалбуди без документів.
Їх купівля-продаж не проходить по офіційній статистиці.
Взагалі, це менше 0,01% ринка. Квартири ціною до 30 000 з ремонтом і меблями. Сегмент пана Фламена.
Дома есть войцоха с ком. тарифами и есть с тарифами от КМДА. В одних можно прописаться, в др. нет. Цены там в норме и дома не плохие. Опять же покупка недв. это у каждого инд. программа вложения у.е. Для себя, для аренды, для работы и т.д.
Купил уже неск. таких с тарифами от КМДА, с прописками по норм. ценам. Уже живут там люди. Даже с работ. лифтами при откл. эл. энергии.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 12:59

  Frant написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  airmax78 написав:Имхо: нормальна квартира в Києві, в нормальному будинку, з нормальним ремонтом і в більш-менш нормальній локації по ціні паркомісяця: здається мені це щось анріал. Навіть незважаючи на війну.
Вы можете зайти на ОЛХ или РИА ДОМ. Посмотрите и можете выбрать квартиру, которую хотите на постояннгой основе сдавать или для себя.... Там цены от 30тыс и выше. На любой кошелёк и вкус.
И как не странно, но покупают люди и сейчас. У меня есть тоже цель покупок недвиж.

30 000 доларів за новобуд з ремонтом і меблями - це нахалбуд, квартири без документів. Будинки зроблені невідомо з чого, з порушенням всіх ДСТУ, ДБН, стандартів і вимог. :oops:

Флай, ти готовйи купляти нахалбуд за 30 000 доларів, в свою колекцію неліквіда? :|

кавалірки 20м2 УКО від 15...20куе "під ремонт" по переуступці, а нахалбуду ПС в стані "вилазить з котловану" 12..13куе
Востаннє редагувалось flyman в Чет 01 сер, 2024 13:01, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 13:05

Рассмотрим кто сег. арендует смарт квартиры в Киеве с бюджетом аренды 10-15тыс грн.? 80% молодые люди 1-2 чел. в возрасте 25 -35лет, которые имеют работу и практич. целый день на работе, а вечерами или в выходной день выезжают погулять по ТРЦ, выпить в кафе кофе или на природу. Им эта квартира нужна что бы переспать, умыться и опять утром на работу. Или снимают такие квартиры, кто работает на удалёнке.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 13:05

  Игорь Алексеевич написав: Вы можете зайти на ОЛХ или РИА ДОМ. Посмотрите и можете выбрать квартиру, которую хотите на постояннгой основе сдавать или для себя.... Там цены от 30тыс и выше. На любой кошелёк и вкус.
И как не странно, но покупают люди и сейчас. У меня есть тоже цель покупок недвиж.

Ничего более глупого, чем купить сейчас квартиру без Е-осели(и прочих вариантов покупки в долг за гривну), я даже представить не могу.
Но Игорь Алексеевич подсказывает максимально глупый вариант покупки - сейчас, без Е-осели, без документов, без надежды ввода в эксплуатацию, за живые деньги.
Или это он продает УКО-непотриб и это такая хитрая реклама?
Сейчас, когда тут пол-Харькова сидит, сдать действительно можно любую хрень.А вот потом ситуация изменится. Не сдашь и не продашь(т.к. второго Игоря Алексеевича, готового купить нахалбуд, можно лет 10 искать)
Damien
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 13:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Damien написав:Сейчас, когда тут пол-Харькова сидит, сдать действительно можно любую хрень
А при чём здесь Харьков и Киев или Львов. Сегодня всё поменялось и ценности недв. тоже. Вы эту оселю ещё получите в банке, а людям надо где то работать и жить. Логистика поменялась с городами выживания и пока ещё лет 10 будет такой. Харьков и Одесса разные уже города и направления в работе. Киев и Львов имеют свои, которые отл. от Харькова и Одессы. Днепр, Тернополь или И. Франковск. др. направления. И поэтому сегодня люди перемещаются по стране, что бы найти для себя работу. Даже та же Винница сегодня обогнала тот же Харьков и Днепр по выг. предложениям работы.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 01 сер, 2024 13:12, всього редагувалось 2 разів.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 13:10

  Damien написав:Сейчас, когда тут пол-Харькова сидит, сдать действительно можно любую хрень
Третина України зараз живе в Києві.
все заповнено, навіть общажки і панельки на окраїні міста.
Тому що війна.

Потім буде набагато, набагато гірше.
Я спілкуюсь з колегами і знайомими, хто виїхав.
За два рокивони вже вивчили мову на побутовому рівні, вже працюють. Мають брутто ЗП 1500-1700 євро/міс. в тій же Німеччині. Впахують, звісно.
Назад ніхто не планує повертатись, тому що тут до війни за таку ж пахоту платили 300-400, максимум 500 євро.
  Игорь Алексеевич написав:Логистика поменялась с городами выживания и пока ещё лет 10 будет такой.

Логістика одна - люди тікають в ЄС.
Подалі від росії і української Ыліти.
Київ зараз транзитне місто.

  Игорь Алексеевич написав:Даже та же Винница сегодня обогнала тот же Харьков и Днепр по выг. предложениям работы.
Міжгалактичний шахматний турнір - скоро проведуть?

  Damien написав:Но Игорь Алексеевич подсказывает максимально глупый вариант покупки - сейчас, без Е-осели, без документов, без надежды ввода в эксплуатацию, за живые деньги.
Він і пише неграмотно, постійно з помилками. Не схожий на доцента чи професора.
Ще один таксист? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Чет 01 сер, 2024 13:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 13:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Київ зараз транзитне місто.
Но прям всё оставшиеся население 30млн выедит в ЕС?. В ЕС нужны люди работяги в возрасте от 20 до 40 лет.
У нас 25-35лет не очень хотят работать физич., этот возраст и здесь не плохо зарабатывает на той же удалёнке с комп. на кровати.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 13:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Він і пише неграмотно, постійно з помилками. Не схожий на доцента чи професора.
Мне некогда проверять ошибки, тем более на форуме. Вы же наверное пенс, который сидит дома целыми днями и пишите пугалки и бред, но грамотно как учитель, вам это важно))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 13:20

  Игорь Алексеевич написав:
  Frant написав:Київ зараз транзитне місто.
Но прям всё оставшиеся население 30млн выедит в ЕС?. В ЕС нужны люди работяги в возрасте от 20 до 40 лет.
У нас 25-35лет не очень хотят работать физич., этот возраст и здесь не плохо зарабатывает на той же удалёнке с комп. на кровати.

Для оборони цієї території потрібно населення хоча би 50 млн (в 1992 було 52 млн) і нормальні управлінці, а не тупорилі клоуни чи колгоспники-дерибанщики.
  Игорь Алексеевич написав:У нас 25-35лет не очень хотят работать физич., этот возраст и здесь не плохо зарабатывает на той же удалёнке с комп. на кровати.

забули про київських парковщиків і таксистів, які лекго заробляють 1500 дол/міс :mrgreen:
  Игорь Алексеевич написав:Мне некогда проверять ошибки, тем более на форуме. В
Будьте чесними, напишіть, що в школі ви вчились поганенько, і ВУЗ закінчили третьосортний. А можливо, обмежились ПТУ.
Не стидайтесь, вся українська Ыліта така. Напівграмотна, косноязична і ні на що не здатна. Щоб роздерибанити в нуль досягнення попередників, провести деіндустріалізацю, депопуляцію, проїпати всю енергетику - розуму не потрібно. :roll: .
Востаннє редагувалось Frant в Чет 01 сер, 2024 13:43, всього редагувалось 4 разів.
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