Frant
В нахалбудах Муха хоть доки о долевом владении есть и реально через суд долю вывести(как квартиру) ну и продать законно
И газ может даже на барак заходить, адрес же есть.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 сер, 2024 13:38
Frant
В нахалбудах Муха хоть доки о долевом владении есть и реально через суд долю вывести(как квартиру) ну и продать законно
И газ может даже на барак заходить, адрес же есть.
Додано: Чет 01 сер, 2024 13:43
Ідея скуповувати новобудний неліквід без документів чи з проблемними документами ціною до 30 000 дол - хрєнова і не варта уваги.
Додано: Чет 01 сер, 2024 13:57
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Концовка должна быть мир - труд - май. )) Давно вас перемкнуло?))
Додано: Чет 01 сер, 2024 14:11
Кінцівка, на жаль, вийшла зовсім іншою.
Один перець вирішив, що він - "великий стратег", і брякнув: "Вайни нє будєт! В має будєм жаріть шашлики в Харьковє!". От і маємо "шашлики" від зелених управлінців.
Перепрошую, а ви ким працювали раніше?
Ліфтером?
У вас вже немає тривог? Все норм?
Війна закінчилась?
Українська Ыліта раптом порозумнішала, стала боротись з корупцією і думати на два ходи вперед?
Востаннє редагувалось Frant в Чет 01 сер, 2024 14:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 01 сер, 2024 14:12
продати з доками не питання, а от газу нема, то під час ВС мінус, але низькоповерхова забудова в межах окружної в пішій доступності до рейкового транспорту, то плюс
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