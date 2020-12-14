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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11886118871188811889
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 13:38

Frant
В нахалбудах Муха хоть доки о долевом владении есть и реально через суд долю вывести(как квартиру) ну и продать законно
И газ может даже на барак заходить, адрес же есть.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 13:43

  барабашов написав:Frant
В нахалбудах Муха хоть доки о долевом владении есть и реально через суд долю вывести(как квартиру) ну и продать законно
И газ может даже на барак заходить, адрес же есть.

Ідея скуповувати новобудний неліквід без документів чи з проблемними документами ціною до 30 000 дол - хрєнова і не варта уваги. :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 13:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Будьте чесними, напишіть, що в школі ви вчились поганенько, і ВУЗ закінчили третьосортний. А можливо, обмежились ПТУ.
Не стидайтесь, вся українська Ыліта така. Напівграмотна, косноязична і ні на що не здатна. Щоб роздерибанити в нуль досягнення попередників, провести деіндустріалізацю, депопуляцію, проїпати всю енергетику - розуму не потрібно. .
Концовка должна быть мир - труд - май. )) Давно вас перемкнуло?))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 14:11

  Игорь Алексеевич написав:
  Frant написав:Будьте чесними, напишіть, що в школі ви вчились поганенько, і ВУЗ закінчили третьосортний. А можливо, обмежились ПТУ.
Не стидайтесь, вся українська Ыліта така. Напівграмотна, косноязична і ні на що не здатна. Щоб роздерибанити в нуль досягнення попередників, провести деіндустріалізацю, депопуляцію, проїпати всю енергетику - розуму не потрібно. .
Концовка должна быть мир - труд - май. ))

Кінцівка, на жаль, вийшла зовсім іншою.
Один перець вирішив, що він - "великий стратег", і брякнув: "Вайни нє будєт! В має будєм жаріть шашлики в Харьковє!". От :mrgreen: і маємо "шашлики" від зелених управлінців.

Перепрошую, а ви ким працювали раніше?
Ліфтером?
  Игорь Алексеевич написав:реба жити сьог. часом. А про зиму 23 року писали літом 23р. И теж були тривоги.

У вас вже немає тривог? Все норм?
Війна закінчилась?
Українська Ыліта раптом порозумнішала, стала боротись з корупцією і думати на два ходи вперед?
Востаннє редагувалось Frant в Чет 01 сер, 2024 14:13, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 14:12

  барабашов написав:Frant
В нахалбудах Муха хоть доки о долевом владении есть и реально через суд долю вывести(как квартиру) ну и продать законно
И газ может даже на барак заходить, адрес же есть.

продати з доками не питання, а от газу нема, то під час ВС мінус, але низькоповерхова забудова в межах окружної в пішій доступності до рейкового транспорту, то плюс
flyman
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