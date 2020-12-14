|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 сер, 2024 14:55
Игорь Алексеевич написав:Рассмотрим кто сег. арендует смарт квартиры в Киеве с бюджетом аренды 10-15тыс грн.? 80% молодые люди 1-2 чел. в возрасте 25 -35лет, которые имеют работу и практич. целый день на работе, а вечерами или в выходной день выезжают погулять по ТРЦ, выпить в кафе кофе или на природу. Им эта квартира нужна что бы переспать, умыться и опять утром на работу. Или снимают такие квартиры, кто работает на удалёнке.
Такому сегменту якраз і треба нормальна локація, щоб було куди сходити ввечері, а тим хто віддалено працює - і вдень, кафешки, ресторанчики, салони краси і т п. Частина з дітьми, сюди додається забаганки - закритий двір, приватні дитсадки, школи і т п.
А ті, що живуть в режимі робота-сон-робота можуть і хрущ орендувати.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35060
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1447 раз.
- Подякували: 8000 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Чет 01 сер, 2024 14:59
Faceless написав:
Такому сегменту якраз і треба нормальна локація, щоб було куди сходити ввечері, а тим хто віддалено працює - і вдень, кафешки, ресторанчики, салони краси і т п. Частина з дітьми, сюди додається забаганки - закритий двір, приватні дитсадки, школи і т п.
А ті, що живуть в режимі робота-сон-робота можуть і хрущ оренду
Рестораны такому сигменту не сильно нужны. А кафе, ТРЦ, спорт. залы, то они практически есть везде. И опять же смарты в основном берут люди без детей. На то они и смарты, что бы ночевать, а проводить время в др. местах. Вы заходили в дома хрущёвки или 9 ти чешки?. Там мне жизнь напоминает людей из 70х годов. Им разве нужны новые технлогии. Им бы АТБ и мужикам соточка рядом. Дома - напоминают кладбище жильцов, т.к. в мес. постоянно умерла или Клава или Яша. Подъезды даже пропитаны запахом старья.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 8105
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 841 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 01 сер, 2024 15:19
-
farm
-
-
- Повідомлень: 551
- З нами з: 03.01.10
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|24870
|16643255
|
|
|1359
|5457176
|
|
|3
|55629
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|