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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11884118851188611887
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 14:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Игорь Алексеевич написав:Рассмотрим кто сег. арендует смарт квартиры в Киеве с бюджетом аренды 10-15тыс грн.? 80% молодые люди 1-2 чел. в возрасте 25 -35лет, которые имеют работу и практич. целый день на работе, а вечерами или в выходной день выезжают погулять по ТРЦ, выпить в кафе кофе или на природу. Им эта квартира нужна что бы переспать, умыться и опять утром на работу. Или снимают такие квартиры, кто работает на удалёнке.
Такому сегменту якраз і треба нормальна локація, щоб було куди сходити ввечері, а тим хто віддалено працює - і вдень, кафешки, ресторанчики, салони краси і т п. Частина з дітьми, сюди додається забаганки - закритий двір, приватні дитсадки, школи і т п.
А ті, що живуть в режимі робота-сон-робота можуть і хрущ орендувати.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 14:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Faceless написав:Такому сегменту якраз і треба нормальна локація, щоб було куди сходити ввечері, а тим хто віддалено працює - і вдень, кафешки, ресторанчики, салони краси і т п. Частина з дітьми, сюди додається забаганки - закритий двір, приватні дитсадки, школи і т п.
А ті, що живуть в режимі робота-сон-робота можуть і хрущ оренду

Рестораны такому сигменту не сильно нужны. А кафе, ТРЦ, спорт. залы, то они практически есть везде. И опять же смарты в основном берут люди без детей. На то они и смарты, что бы ночевать, а проводить время в др. местах. Вы заходили в дома хрущёвки или 9 ти чешки?. Там мне жизнь напоминает людей из 70х годов. Им разве нужны новые технлогии. Им бы АТБ и мужикам соточка рядом. Дома - напоминают кладбище жильцов, т.к. в мес. постоянно умерла или Клава или Яша. Подъезды даже пропитаны запахом старья.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 15:19

https://www.washingtonpost.com/business/interactive/2024/rent-average-by-county-change-rising-falling/?itid=hp-top-table-main_p001_f010

В штатах арендні ставки знижують.
А Київ буде тільки дорожать.)
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