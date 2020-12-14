Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Такому сегменту якраз і треба нормальна локація, щоб було куди сходити ввечері, а тим хто віддалено працює - і вдень, кафешки, ресторанчики, салони краси і т п. Частина з дітьми, сюди додається забаганки - закритий двір, приватні дитсадки, школи і т п. А ті, що живуть в режимі робота-сон-робота можуть і хрущ оренду
Рестораны такому сигменту не сильно нужны. А кафе, ТРЦ, спорт. залы, то они практически есть везде. И опять же смарты в основном берут люди без детей. На то они и смарты, что бы ночевать, а проводить время в др. местах. Вы заходили в дома хрущёвки или 9 ти чешки?. Там мне жизнь напоминает людей из 70х годов. Им разве нужны новые технлогии. Им бы АТБ и мужикам соточка рядом. Дома - напоминают кладбище жильцов, т.к. в мес. постоянно умерла или Клава или Яша. Подъезды даже пропитаны запахом старья.