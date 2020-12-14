Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 сер, 2024 14:59
Faceless написав:
Такому сегменту якраз і треба нормальна локація, щоб було куди сходити ввечері, а тим хто віддалено працює - і вдень, кафешки, ресторанчики, салони краси і т п. Частина з дітьми, сюди додається забаганки - закритий двір, приватні дитсадки, школи і т п.
А ті, що живуть в режимі робота-сон-робота можуть і хрущ оренду
Рестораны такому сигменту не сильно нужны. А кафе, ТРЦ, спорт. залы, то они практически есть везде. И опять же смарты в основном берут люди без детей. На то они и смарты, что бы ночевать, а проводить время в др. местах. Вы заходили в дома хрущёвки или 9 ти чешки?. Там мне жизнь напоминает людей из 70х годов. Им разве нужны новые технлогии. Им бы АТБ и мужикам соточка рядом. Дома - напоминают кладбище жильцов, т.к. в мес. постоянно умерла или Клава или Яша. Подъезды даже пропитаны запахом старья.
Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 01 сер, 2024 15:19
farm
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Додано: Чет 01 сер, 2024 16:49
flyman написав: барабашов написав: Frant
В нахалбудах Муха хоть доки о долевом владении есть и реально через суд долю вывести(как квартиру) ну и продать законно
И газ может даже на барак заходить, адрес же есть.
продати з доками не питання, а от газу нема, то під час ВС мінус, але низькоповерхова забудова в межах окружної в пішій доступності до рейкового транспорту, то плюс
Дров повно у лісі, для холопів.
Газ бояре продадуть за кордон.
Игорь Алексеевич написав:
Рестораны такому сигменту не сильно нужны. А кафе, ТРЦ, спорт. залы, то они практически есть везде. И опять же смарты в основном берут люди без детей.
Купляти смарт-шафи за 30 000, без правовостановлюючих документів - ще та лотерея.
Frant
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Додано: Чет 01 сер, 2024 16:56
farm написав:
В штатах арендні ставки знижують.
А Київ буде тільки дорожать.)
И все поедут из Киева в Штаты)). Луну тоже уже раскупили по частям))
Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 01 сер, 2024 17:06
не знаю в каком захолустьэ штатов они снижаются.
но всем моим знакомым в штатах - только подымают
а выбора нет, ибо снять что то очень сложно. А платить за каждую апликацию по 150 баксов не комильфо
Олежан
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Додано: Чет 01 сер, 2024 17:49
Київське метро: забетонована ПЕРША СТІНА нового тунелю біля "Деміївської"! 26.07.2024
https://youtu.be/Z8nX2n2H-_c?si=R9vUfIwdn2S1Ucuv
kingkongovets
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Додано: Чет 01 сер, 2024 19:33
в цю гру можна грати удвох)
"Там страшна корозія". Науковці закликають перекрити міст Патона для ремонту
Міст Патона вже сьомий рік в аварійному стані — чому його треба перекрити?
https://life.liga.net/poyasnennya/news/ ... ia-remontu
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Додано: Чет 01 сер, 2024 20:21
Frant написав: барабашов написав: Frant
В нахалбудах Муха хоть доки о долевом владении есть и реально через суд долю вывести(как квартиру) ну и продать законно
И газ может даже на барак заходить, адрес же есть.
Ідея скуповувати новобудний неліквід без документів чи з проблемними документами ціною до 30 000 дол - хрєнова і не варта уваги.
Нам с вами не варта уваги.
А широким массам, чем это плохо?
UA
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Додано: Чет 01 сер, 2024 20:48
UA написав: Frant написав: барабашов написав: Frant
В нахалбудах Муха хоть доки о долевом владении есть и реально через суд долю вывести(как квартиру) ну и продать законно
И газ может даже на барак заходить, адрес же есть.
Ідея скуповувати новобудний неліквід без документів чи з проблемними документами ціною до 30 000 дол - хрєнова і не варта уваги.
Нам с вами не варта уваги.
А широким массам, чем это плохо?
Тим, що потім pridurki втратять свої кошти і будуть протестувати під Кабміном чи в іншому місті. Будуть дороги перекривати,вимагаючи справедливості для себе.
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Додано: Чет 01 сер, 2024 20:59
півроку було в травні, як би мали піти потяги знову
flyman
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