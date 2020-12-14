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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11884118851188611887
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 14:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Faceless написав:Такому сегменту якраз і треба нормальна локація, щоб було куди сходити ввечері, а тим хто віддалено працює - і вдень, кафешки, ресторанчики, салони краси і т п. Частина з дітьми, сюди додається забаганки - закритий двір, приватні дитсадки, школи і т п.
А ті, що живуть в режимі робота-сон-робота можуть і хрущ оренду

Рестораны такому сигменту не сильно нужны. А кафе, ТРЦ, спорт. залы, то они практически есть везде. И опять же смарты в основном берут люди без детей. На то они и смарты, что бы ночевать, а проводить время в др. местах. Вы заходили в дома хрущёвки или 9 ти чешки?. Там мне жизнь напоминает людей из 70х годов. Им разве нужны новые технлогии. Им бы АТБ и мужикам соточка рядом. Дома - напоминают кладбище жильцов, т.к. в мес. постоянно умерла или Клава или Яша. Подъезды даже пропитаны запахом старья.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 15:19

https://www.washingtonpost.com/business/interactive/2024/rent-average-by-county-change-rising-falling/?itid=hp-top-table-main_p001_f010

В штатах арендні ставки знижують.
А Київ буде тільки дорожать.)
farm
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 16:49

  flyman написав:
  барабашов написав:Frant
В нахалбудах Муха хоть доки о долевом владении есть и реально через суд долю вывести(как квартиру) ну и продать законно
И газ может даже на барак заходить, адрес же есть.

продати з доками не питання, а от газу нема, то під час ВС мінус, але низькоповерхова забудова в межах окружної в пішій доступності до рейкового транспорту, то плюс

Дров повно у лісі, для холопів.
Газ бояре продадуть за кордон.
  Игорь Алексеевич написав:Рестораны такому сигменту не сильно нужны. А кафе, ТРЦ, спорт. залы, то они практически есть везде. И опять же смарты в основном берут люди без детей.

Купляти смарт-шафи за 30 000, без правовостановлюючих документів - ще та лотерея. :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 16:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  farm написав:В штатах арендні ставки знижують.
А Київ буде тільки дорожать.)
И все поедут из Киева в Штаты)). Луну тоже уже раскупили по частям))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 17:06

  farm написав:https://www.washingtonpost.com/business/interactive/2024/rent-average-by-county-change-rising-falling/?itid=hp-top-table-main_p001_f010

В штатах арендні ставки знижують.
А Київ буде тільки дорожать.)


не знаю в каком захолустьэ штатов они снижаются.
но всем моим знакомым в штатах - только подымают
а выбора нет, ибо снять что то очень сложно. А платить за каждую апликацию по 150 баксов не комильфо
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 17:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Київське метро: забетонована ПЕРША СТІНА нового тунелю біля "Деміївської"! 26.07.2024

https://youtu.be/Z8nX2n2H-_c?si=R9vUfIwdn2S1Ucuv
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 19:33

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

в цю гру можна грати удвох)

Зображення

"Там страшна корозія". Науковці закликають перекрити міст Патона для ремонту
Міст Патона вже сьомий рік в аварійному стані — чому його треба перекрити?

https://life.liga.net/poyasnennya/news/ ... ia-remontu
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 20:21

  Frant написав:
  барабашов написав:Frant
В нахалбудах Муха хоть доки о долевом владении есть и реально через суд долю вывести(как квартиру) ну и продать законно
И газ может даже на барак заходить, адрес же есть.

Ідея скуповувати новобудний неліквід без документів чи з проблемними документами ціною до 30 000 дол - хрєнова і не варта уваги. :mrgreen:

Нам с вами не варта уваги.
А широким массам, чем это плохо?
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 20:48

  UA написав:
  Frant написав:
  барабашов написав:Frant
В нахалбудах Муха хоть доки о долевом владении есть и реально через суд долю вывести(как квартиру) ну и продать законно
И газ может даже на барак заходить, адрес же есть.

Ідея скуповувати новобудний неліквід без документів чи з проблемними документами ціною до 30 000 дол - хрєнова і не варта уваги. :mrgreen:

Нам с вами не варта уваги.
А широким массам, чем это плохо?

Тим, що потім pridurki втратять свої кошти і будуть протестувати під Кабміном чи в іншому місті. Будуть дороги перекривати,вимагаючи справедливості для себе.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 20:59

  kingkongovets написав:Київське метро: забетонована ПЕРША СТІНА нового тунелю біля "Деміївської"! 26.07.2024

https://youtu.be/Z8nX2n2H-_c?si=R9vUfIwdn2S1Ucuv

півроку було в травні, як би мали піти потяги знову
flyman
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