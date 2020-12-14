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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 сер, 2024 09:44
Українська Ыліта не стидається під час війни тупо дерибанити гроші на будівництва не першої необхідності. Типу, холопи, хавайте!
"Так і переможемо!"
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Faceless, Ірина_, Модератор
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim