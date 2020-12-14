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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11885118861188711888
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 09:44

  kingkongovets написав:Київське метро: забетонована ПЕРША СТІНА нового тунелю біля "Деміївської"! 26.07.2024

https://youtu.be/Z8nX2n2H-_c?si=R9vUfIwdn2S1Ucuv

Українська Ыліта не стидається під час війни тупо дерибанити гроші на будівництва не першої необхідності. Типу, холопи, хавайте!

"Так і переможемо!" :mrgreen:
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