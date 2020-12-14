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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11885118861188711888
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 13:45

  kingkongovets написав:Київське метро: забетонована ПЕРША СТІНА нового тунелю біля "Деміївської"! 26.07.2024

https://youtu.be/Z8nX2n2H-_c?si=R9vUfIwdn2S1Ucuv

Дерибан під час війни - продовжується!
Без зовнішнього управління тут нічого хорошого не буде, вже ясно.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 14:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Даже не теорема, а аксиома 70/30.
Поэтому к сроку сдачи плюсуйте ещё 2/3, а бюджет умножайте на 3.
Бетон
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