|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 сер, 2024 13:45
Дерибан під час війни - продовжується!
Без зовнішнього управління тут нічого хорошого не буде, вже ясно.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23887
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1686 раз.
- Подякували: 2545 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 сер, 2024 14:13
Даже не теорема, а аксиома 70/30.
Поэтому к сроку сдачи плюсуйте ещё 2/3, а бюджет умножайте на 3.
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 3031
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 87 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24870
|16643720
|
|
|1359
|5457203
|
|
|3
|55633
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|