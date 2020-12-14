Даже не теорема, а аксиома 70/30.
Поэтому к сроку сдачи плюсуйте ещё 2/3, а бюджет умножайте на 3.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 сер, 2024 14:13
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Даже не теорема, а аксиома 70/30.
Поэтому к сроку сдачи плюсуйте ещё 2/3, а бюджет умножайте на 3.
Додано: Суб 03 сер, 2024 18:24
Люди когда читают "новостройки" то понимают совсем иное.
Вы сразу указывайте, что ваши "новостройки" - это Войцех, домам 10 лет и более, нет ввода в эксплуатацию и полноценного права собственности.
Додано: Суб 03 сер, 2024 18:32
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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