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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 сер, 2024 14:13
Даже не теорема, а аксиома 70/30.
Поэтому к сроку сдачи плюсуйте ещё 2/3, а бюджет умножайте на 3.
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Бетон
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Додано: Суб 03 сер, 2024 18:24
Игорь Алексеевич написав:
Сейчас как раз время покупать недв. Цены больше не просядут. Появляются не плохие варианты в новостройках с ремонтом и мебелью. Можно сразу сдать в аренду за 12тыс.грн.
Люди когда читают "новостройки" то понимают совсем иное.
Вы сразу указывайте, что ваши "новостройки" - это Войцех, домам 10 лет и более, нет ввода в эксплуатацию и полноценного права собственности.
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vladimir07
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Додано: Суб 03 сер, 2024 18:32
vladimir07 написав:
Люди когда читают "новостройки" то понимают совсем иное
А зачем людям без денег читать про недвиж. А кто её покупает, то реально всё знает и понимает.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 03 сер, 2024 22:37
vladimir07 написав:
Игорь Алексеевич написав:
Сейчас как раз время покупать недв. Цены больше не просядут. Появляются не плохие варианты в новостройках с ремонтом и мебелью. Можно сразу сдать в аренду за 12тыс.грн.
Люди когда читают "новостройки" то понимают совсем иное.
Вы сразу указывайте, что ваши "новостройки" - это Войцех, домам 10 лет и более, нет ввода в эксплуатацию и полноценного права собственности.
Самовольное строительство от УКО - один из элементов ПЦа ведущих к исчезновению Украины. Эти самострои должны быть снесены.
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airmax78
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Додано: Суб 03 сер, 2024 22:49
airmax78 написав: vladimir07 написав:
Игорь Алексеевич написав:
Сейчас как раз время покупать недв. Цены больше не просядут. Появляются не плохие варианты в новостройках с ремонтом и мебелью. Можно сразу сдать в аренду за 12тыс.грн.
Люди когда читают "новостройки" то понимают совсем иное.
Вы сразу указывайте, что ваши "новостройки" - это Войцех, домам 10 лет и более, нет ввода в эксплуатацию и полноценного права собственности.
Самовольное строительство от УКО - один из элементов ПЦа ведущих к исчезновению Украины. Эти самострои должны быть снесены.
почему их не экспроприировать и не отдать ветеранам. потом узаконить
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Олежан
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Додано: Суб 03 сер, 2024 23:10
Олежан написав: airmax78 написав: vladimir07 написав:
Люди когда читают "новостройки" то понимают совсем иное.
Вы сразу указывайте, что ваши "новостройки" - это Войцех, домам 10 лет и более, нет ввода в эксплуатацию и полноценного права собственности.
Самовольное строительство от УКО - один из элементов ПЦа ведущих к исчезновению Украины. Эти самострои должны быть снесены.
почему их не экспроприировать и не отдать ветеранам. потом узаконить
отнять і подєліть
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flyman
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Додано: Суб 03 сер, 2024 23:15
Олежан написав: airmax78 написав: vladimir07 написав:
Люди когда читают "новостройки" то понимают совсем иное.
Вы сразу указывайте, что ваши "новостройки" - это Войцех, домам 10 лет и более, нет ввода в эксплуатацию и полноценного права собственности.
Самовольное строительство от УКО - один из элементов ПЦа ведущих к исчезновению Украины. Эти самострои должны быть снесены.
почему их не экспроприировать и не отдать ветеранам. потом узаконить
Жк Науковый, как то утром там обрушилось 7 лестничных пролетов.
Строили 25 этажей потом надстроили ещё 11 этажей
Построили над канализационным колектором.
Всё это делалось под крышей прокуратуры г. Киева.
А.П. имел там погоняло Кормилец
В эти шедевры нужно вникнуть.
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UA
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Додано: Суб 03 сер, 2024 23:28
UA написав:
Жк Науковый
Изначально, организаторами кооператива Олійник Тетяна Михайлівна, Ісмаіл Ельсаід Мухаммед, Яриш Володимир Анатолійович и др. дефицит средств на достройку обьявили 17 000 000 грн, через 2 года люди здали 33 000 000 грн. но работы так и небыли завершены и организаторы кооператива продолжили сбор денег. На сегодня цену достройки увеличили до 60 000 000 грн., но работы на 100% так и не завершены!
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vitaliiangel
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