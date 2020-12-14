RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11885118861188711888
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 14:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Даже не теорема, а аксиома 70/30.
Поэтому к сроку сдачи плюсуйте ещё 2/3, а бюджет умножайте на 3.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3031
З нами з: 17.12.22
Подякував: 87 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 18:24

  Игорь Алексеевич написав:Сейчас как раз время покупать недв. Цены больше не просядут. Появляются не плохие варианты в новостройках с ремонтом и мебелью. Можно сразу сдать в аренду за 12тыс.грн.


Люди когда читают "новостройки" то понимают совсем иное.
Вы сразу указывайте, что ваши "новостройки" - это Войцех, домам 10 лет и более, нет ввода в эксплуатацию и полноценного права собственности.
vladimir07
 
Повідомлень: 1901
З нами з: 30.01.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 18:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vladimir07 написав:Люди когда читают "новостройки" то понимают совсем иное
А зачем людям без денег читать про недвиж. А кто её покупает, то реально всё знает и понимает.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8116
З нами з: 13.09.09
Подякував: 108 раз.
Подякували: 841 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 22:37

  vladimir07 написав:
  Игорь Алексеевич написав:Сейчас как раз время покупать недв. Цены больше не просядут. Появляются не плохие варианты в новостройках с ремонтом и мебелью. Можно сразу сдать в аренду за 12тыс.грн.


Люди когда читают "новостройки" то понимают совсем иное.
Вы сразу указывайте, что ваши "новостройки" - это Войцех, домам 10 лет и более, нет ввода в эксплуатацию и полноценного права собственности.

Самовольное строительство от УКО - один из элементов ПЦа ведущих к исчезновению Украины. Эти самострои должны быть снесены.
airmax78
 
Повідомлень: 43006
З нами з: 25.10.12
Подякував: 977 раз.
Подякували: 5309 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 22:49

  airmax78 написав:
  vladimir07 написав:
  Игорь Алексеевич написав:Сейчас как раз время покупать недв. Цены больше не просядут. Появляются не плохие варианты в новостройках с ремонтом и мебелью. Можно сразу сдать в аренду за 12тыс.грн.


Люди когда читают "новостройки" то понимают совсем иное.
Вы сразу указывайте, что ваши "новостройки" - это Войцех, домам 10 лет и более, нет ввода в эксплуатацию и полноценного права собственности.

Самовольное строительство от УКО - один из элементов ПЦа ведущих к исчезновению Украины. Эти самострои должны быть снесены.

почему их не экспроприировать и не отдать ветеранам. потом узаконить
Олежан
 
Повідомлень: 1250
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 23:10

  Олежан написав:
  airmax78 написав:
  vladimir07 написав:
Люди когда читают "новостройки" то понимают совсем иное.
Вы сразу указывайте, что ваши "новостройки" - это Войцех, домам 10 лет и более, нет ввода в эксплуатацию и полноценного права собственности.

Самовольное строительство от УКО - один из элементов ПЦа ведущих к исчезновению Украины. Эти самострои должны быть снесены.

почему их не экспроприировать и не отдать ветеранам. потом узаконить

отнять і подєліть
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35853
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2783 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 23:15

  Олежан написав:
  airmax78 написав:
  vladimir07 написав:Люди когда читают "новостройки" то понимают совсем иное.
Вы сразу указывайте, что ваши "новостройки" - это Войцех, домам 10 лет и более, нет ввода в эксплуатацию и полноценного права собственности.

Самовольное строительство от УКО - один из элементов ПЦа ведущих к исчезновению Украины. Эти самострои должны быть снесены.

почему их не экспроприировать и не отдать ветеранам. потом узаконить

Жк Науковый, как то утром там обрушилось 7 лестничных пролетов.
Строили 25 этажей потом надстроили ещё 11 этажей
Построили над канализационным колектором.
Всё это делалось под крышей прокуратуры г. Киева.
А.П. имел там погоняло Кормилец
В эти шедевры нужно вникнуть.
UA
 
Повідомлень: 8536
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1858 раз.
Подякували: 2256 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 23:28

  UA написав:Жк Науковый

Изначально, организаторами кооператива Олійник Тетяна Михайлівна, Ісмаіл Ельсаід Мухаммед, Яриш Володимир Анатолійович и др. дефицит средств на достройку обьявили 17 000 000 грн, через 2 года люди здали 33 000 000 грн. но работы так и небыли завершены и организаторы кооператива продолжили сбор денег. На сегодня цену достройки увеличили до 60 000 000 грн., но работы на 100% так и не завершены!
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24392
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2406 раз.
Подякували: 3367 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 11885118861188711888
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2486, 2487, 2488
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24870 16644666
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 лип, 2024 18:10
jay2004
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 134, 135, 136
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1359 5457239
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 чер, 2024 09:18
Модератор
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 55636
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12481)
04.08.2024 00:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.