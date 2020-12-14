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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 сер, 2024 15:29
що трохи недільного флуду про підготовку до зими:
«Давайте не приємний пост.
Деякі слаборозвинені співгромадяни вже починають нести уйню про о генератори накупили ітд і світло вімкнули заговор заговор. Давайте трохи мозку в пусті зассяні черепа додамо.
На малюнку річна генерація типової сонячної електростанції . Якщо ви звернете увагу на серпень - то через певний нахил землі - в серпні в нас можна вважати ще висока - менше липня але не набагато. А от споживання через те що дощі і температури нижче 25 впало істотно. І це не лише кондиціонери. В Україні є переробна промисловість де є холодильники. Є медицина. Є виробництва з кондиціонуванням ітд ітп. кожна заправка має кандеї і холодильники. Тому Зараз враховуючи падіння температур а значить і споживання а також додавання блоків АЕС ми маємо суттєво кращу картину.
Якщо не буде істотних ударів по генерації транспорту ітд то така картина в нас буде десь до початку жовтня а далі знову залежність від температури. Якщо буде холодно то вже з жовтня нас чекають відключення. і максимальна срака буде грудень січень лютий. Знову ж залежність від багатьох факторів які врахувати 100% жоден аналітик не зможе. 1. аварії на генерації і логістиці. 2. бойові дію одичалих і влучання по нашим генеруючим і логістичним потужностям 3. темпи ремонту . 4. европейські надходження . 5. інсоляція і температура.
Тому я б на вашому місті десь в кінці серпня чи вересні міцно закупився на всякий випадок ціна буде низька бо навозять зараз багато всі а попиту ще не буде.»
(с) Вова Шатун
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Додано: Нед 04 сер, 2024 20:57
Ось так муТрий нароТ виходить з положення в будинках, типу УКО войцеховського. Де є проблеми з електроенергією.
Комплект для балкону (2 панелі, балконне кріплення, мідні провода, інвертор, акумулятор - комплект від однієї відомої фірми - приблизно 110 000 грн.
Дешево, налітай!
П.С. якщо на кожному балконі 25-поверхівки вклепати таку СЕС, так точно можна буде запустити один ліфт на будинок!
Питання за дрібницею - слід зібрати по 110 00 грн з кожної квартири.
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Frant
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Додано: Пон 05 сер, 2024 00:15
Frant написав:
Ось так муТрий нароТ виходить з положення в будинках, типу УКО войцеховського. Де є проблеми з електроенергією.
Комплект для балкону (2 панелі, балконне кріплення, мідні провода, інвертор, акумулятор - комплект від однієї відомої фірми - приблизно 110 000 грн.
Дешево, налітай!
П.С. якщо на кожному балконі 25-поверхівки вклепати таку СЕС, так точно можна буде запустити один ліфт на будинок!
Питання за дрібницею - слід зібрати по 110 00 грн з кожної квартири.
це теплий ламповий хрущ
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Додано: Пон 05 сер, 2024 01:08
UA написав:
Жк Науковый, как то утром там обрушилось 7 лестничных пролетов.
Строили 25 этажей потом надстроили ещё 11 этажей
Построили над канализационным колектором.
Всё это делалось под крышей прокуратуры г. Киева.
А.П. имел там погоняло Кормилец
В эти шедевры нужно вникнуть.
25+11=36 поверхів (!)
Цікаво, а є приблизні розрахунки за скільки часу середньостатистична людина піднімається на 36-й поверх? Ну, на випадок блек-аутів або довгого (більше 5-10 годин) відключення світла. А якщо ще врахувати в руках 2 пакети продуктів з АТБ, то це багато часу додасть?
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