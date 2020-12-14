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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11886118871188811889
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 15:29

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

що трохи недільного флуду про підготовку до зими:

«Давайте не приємний пост.
Деякі слаборозвинені співгромадяни вже починають нести уйню про о генератори накупили ітд і світло вімкнули заговор заговор. Давайте трохи мозку в пусті зассяні черепа додамо.
На малюнку річна генерація типової сонячної електростанції . Якщо ви звернете увагу на серпень - то через певний нахил землі - в серпні в нас можна вважати ще висока - менше липня але не набагато. А от споживання через те що дощі і температури нижче 25 впало істотно. І це не лише кондиціонери. В Україні є переробна промисловість де є холодильники. Є медицина. Є виробництва з кондиціонуванням ітд ітп. кожна заправка має кандеї і холодильники. Тому Зараз враховуючи падіння температур а значить і споживання а також додавання блоків АЕС ми маємо суттєво кращу картину.
Якщо не буде істотних ударів по генерації транспорту ітд то така картина в нас буде десь до початку жовтня а далі знову залежність від температури. Якщо буде холодно то вже з жовтня нас чекають відключення. і максимальна срака буде грудень січень лютий. Знову ж залежність від багатьох факторів які врахувати 100% жоден аналітик не зможе. 1. аварії на генерації і логістиці. 2. бойові дію одичалих і влучання по нашим генеруючим і логістичним потужностям 3. темпи ремонту . 4. европейські надходження . 5. інсоляція і температура.
Тому я б на вашому місті десь в кінці серпня чи вересні міцно закупився на всякий випадок ціна буде низька бо навозять зараз багато всі а попиту ще не буде.»

(с) Вова Шатун
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 01:08

,

  UA написав:Жк Науковый, как то утром там обрушилось 7 лестничных пролетов.
Строили 25 этажей потом надстроили ещё 11 этажей
Построили над канализационным колектором.
Всё это делалось под крышей прокуратуры г. Киева.
А.П. имел там погоняло Кормилец
В эти шедевры нужно вникнуть.

25+11=36 поверхів (!)
Цікаво, а є приблизні розрахунки за скільки часу середньостатистична людина піднімається на 36-й поверх? Ну, на випадок блек-аутів або довгого (більше 5-10 годин) відключення світла. А якщо ще врахувати в руках 2 пакети продуктів з АТБ, то це багато часу додасть?
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 09:13

  The_Rebel написав:
  UA написав:Жк Науковый, как то утром там обрушилось 7 лестничных пролетов.
Строили 25 этажей потом надстроили ещё 11 этажей
Построили над канализационным колектором.
Всё это делалось под крышей прокуратуры г. Киева.
А.П. имел там погоняло Кормилец
В эти шедевры нужно вникнуть.

25+11=36 поверхів (!)
Цікаво, а є приблизні розрахунки за скільки часу середньостатистична людина піднімається на 36-й поверх? Ну, на випадок блек-аутів або довгого (більше 5-10 годин) відключення світла. А якщо ще врахувати в руках 2 пакети продуктів з АТБ, то це багато часу додасть?



Місцеві орли кажуть, що на 25-й поверх вони легко злітають за 5-10 хвилин, причому, без напряги.
Це взагалі зовсім, зовсім легко і приємно. :mrgreen:
Думаю, що й на 30 поверхів вони так само швидко піднімаються. Ніжками, ніжками - топ, топ!
Казали, що їм нічого не варто хоч 5 разів в день так підніматись і опускатися. :mrgreen:
П.С. В Ірпені, на верхніх поверхах 20-поверхових "суперхрущів", квартири з меблями і ремонтом пропонуються в оренду за 5500-6000 грн.
Деградація ірпіньского орендного ринку - вже почалась. Далі буде більше!
П.С. "Страна крепкіх бесхозяйствєнніков"
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 09:50

  Frant написав:Деградація ірпіньского орендного ринку - вже почалась.
я 20 раз говорил Ирпень не для аренды, какой смысл платить за аренду -3к от киевской цены и проездить в Киев те же 3к? Франт прекращай путать мягкое с мокрым. Жить в Ирпене норм если а) жильё своё б) зарплата кратно (минимум в 5 раз) перекрывает затраты на проезд.

в нормальных жк стоят генераторы на лифт. Не путай бабушкины панельки с новостроями. Если человек купил за 50+куе квартиру скинуться по 500уе на генератор деньги тоже найдутся. У тебя люди купившие квартиры в Ирпене - нищеброды. Но вечером из-за них машину куй припаркуешь.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 10:02

  Frant написав:Деградація ірпіньского орендного ринку - вже почалась. Далі буде більше!
П.С. "Страна крепкіх бесхозяйствєнніков"


Франт, стало интересно вас читать. :mrgreen:

ps: все понимают что это только начало ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 10:17

  vitaliiangel написав:
  Frant написав:Деградація ірпіньского орендного ринку - вже почалась.
я 20 раз говорил Ирпень не для аренды, какой смысл платить за аренду -3к от киевской цены и проездить в Киев те же 3к? Франт прекращай путать мягкое с мокрым. Жить в Ирпене норм если а) жильё своё б) зарплата кратно (минимум в 5 раз) перекрывает затраты на проезд.

в нормальных жк стоят генераторы на лифт. Не путай бабушкины панельки с новостроями. Если человек купил за 50+куе квартиру скинуться по 500уе на генератор деньги тоже найдутся. У тебя люди купившие квартиры в Ирпене - нищеброды. Но вечером из-за них машину куй припаркуешь.


Читай уважно, перші найдешевші позиції.
Можеш не вірити своїм очам. :mrgreen:
https://lun.ua/uk/search?currency=UAH&g ... =price-asc

Які нафіг генератори??? У бідняків немає ні слуг, ні генераторів, ні сонячних панелей.

Суперхрущі Ірпеня - для тих, хто не дружить з арифметикою :mrgreen:
Вєталя, твій масштаб мене вражає))) :mrgreen:
50 00 доларів - ціна вбитого "хруща" в Києві, до війни. :mrgreen: :twisted:
Frant
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