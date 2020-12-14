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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11887118881188911890
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 10:43

  Frant написав:Уважно, по буквам, почитай об,яви.
Ціна оренди в новобудах Ірпеня 5500-6000 грн.
З ремонтом!
я тебе объяснил выше что Ирпень не для арендаторов и почему. с 1го раза не доходит?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 10:47

  Faceless написав:
Бетон написав:очередное подтверждение тому, что криптовалюта это - скам. квартиры не обваливаются за ночь свечой вниз
Свічкою ні, а фізично нажаль можуть

ви ж розумна людина. математична вирогідність фізичного знищення в Києві прагне до нуля
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 10:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

посоветуйте. что купить за до 40 куе без ремонта для сдачи в аренду.
осталось ни туда ни сюда
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 10:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

про «безпечні закриті жк бізнес-класу з цілодобовою охороною, відеонаглядом та білінгом»:

«Вчора в комплексі Бульвар Фонтанів військовий стріляв у охоронців комплексу. Потім тікав від поліції, не зупинявся на гучномовці»

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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 11:16

kingkongovets

классика жанра — когда на объекте введут совершенно идиотский и ненужный пропускной режим, чтоб БИЗАПАСНА, потом сами же манали его соблюдать, из-за чего начинаются срачи с охранниками.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 11:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Логика. Притащить за уши закрытые жк. В открытых домах без территории стрелять не будут, а вот в закрытых - обязательно.
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 11:27

  vitaliiangel написав:
  Frant написав:Уважно, по буквам, почитай об,яви.
Ціна оренди в новобудах Ірпеня 5500-6000 грн.
З ремонтом!
я тебе объяснил выше что Ирпень не для арендаторов и почему. с 1го раза не доходит?


20-поверхові "суперхрущі" Ірпеня - для простаків.
Це ти спробуй пояснити біднякам, які не дружать з арифметикою (як ти, наприклад)
Навіщо вони орендують чи купляють суперхрущі в Ірпені і щоденно витрачають 3 години життя на дорогу?

Відповідь проста.
Заради економії 10 000 доларів, при купівлі житла. Потім кожні 10 років вони витрачають ці 10 000 доларів на дорогу туди і назад. Життя в борг. :lol:
"Страна крєпкіх бесхозяйствєнніков"
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 12:16

  Frant написав:Навіщо вони орендують чи купляють суперхрущі в Ірпені і щоденно витрачають 3 години життя на дорогу?
20 максимум 30 минут Пробок кроме понедельника нет. Людей/авто в Киеве стало существенно меньше, чем в 2021. Вопрос пробок снят, по крайней мере на академе/варшавке
vitaliiangel
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