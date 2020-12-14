я тебе объяснил выше что Ирпень не для арендаторов и почему. с 1го раза не доходит?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 сер, 2024 10:43
Додано: Пон 05 сер, 2024 10:47
Додано: Пон 05 сер, 2024 10:49
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
посоветуйте. что купить за до 40 куе без ремонта для сдачи в аренду.
осталось ни туда ни сюда
Додано: Пон 05 сер, 2024 10:57
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
про «безпечні закриті жк бізнес-класу з цілодобовою охороною, відеонаглядом та білінгом»:
«Вчора в комплексі Бульвар Фонтанів військовий стріляв у охоронців комплексу. Потім тікав від поліції, не зупинявся на гучномовці»
Додано: Пон 05 сер, 2024 11:16
kingkongovets
классика жанра — когда на объекте введут совершенно идиотский и ненужный пропускной режим, чтоб БИЗАПАСНА, потом сами же манали его соблюдать, из-за чего начинаются срачи с охранниками.
Додано: Пон 05 сер, 2024 11:23
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Логика. Притащить за уши закрытые жк. В открытых домах без территории стрелять не будут, а вот в закрытых - обязательно.
Додано: Пон 05 сер, 2024 11:27
20-поверхові "суперхрущі" Ірпеня - для простаків.
Це ти спробуй пояснити біднякам, які не дружать з арифметикою (як ти, наприклад)
Навіщо вони орендують чи купляють суперхрущі в Ірпені і щоденно витрачають 3 години життя на дорогу?
Відповідь проста.
Заради економії 10 000 доларів, при купівлі житла. Потім кожні 10 років вони витрачають ці 10 000 доларів на дорогу туди і назад. Життя в борг.
"Страна крєпкіх бесхозяйствєнніков"
Додано: Пон 05 сер, 2024 12:16
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