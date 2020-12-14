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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11888118891189011891>
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 10:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

посоветуйте. что купить за до 40 куе без ремонта для сдачи в аренду.
осталось ни туда ни сюда
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 10:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

про «безпечні закриті жк бізнес-класу з цілодобовою охороною, відеонаглядом та білінгом»:

«Вчора в комплексі Бульвар Фонтанів військовий стріляв у охоронців комплексу. Потім тікав від поліції, не зупинявся на гучномовці»

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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 11:16

kingkongovets

классика жанра — когда на объекте введут совершенно идиотский и ненужный пропускной режим, чтоб БИЗАПАСНА, потом сами же манали его соблюдать, из-за чего начинаются срачи с охранниками.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 11:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Логика. Притащить за уши закрытые жк. В открытых домах без территории стрелять не будут, а вот в закрытых - обязательно.
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 12:16

  Frant написав:Навіщо вони орендують чи купляють суперхрущі в Ірпені і щоденно витрачають 3 години життя на дорогу?
20 максимум 30 минут Пробок кроме понедельника нет. Людей/авто в Киеве стало существенно меньше, чем в 2021. Вопрос пробок снят, по крайней мере на академе/варшавке
  Frant написав:Заради економії 10 000 доларів, при купівлі житла.
никто из экономии Ирпень не покупает. Содержать авто 300-500уе в месяц. За несколько лет экономия нивелируется затратами. Экономия это хрущик возле работы. Не все хотят жить в Киеве. Простая истина такая недоступная для понимания... Мои новые соседи сдали свою квартиру в Киеве и купили в Ирпене. Спрашиваю зачем, говорят шум/выхлопные газы/промки всё это им надоело. Хотят покоя.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 12:32

  Бетон написав:посоветуйте. что купить за до 40 куе без ремонта для сдачи в аренду.
осталось ни туда ни сюда

Пропей :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 12:38

  Бетон написав:Логика. Притащить за уши закрытые жк. В открытых домах без территории стрелять не будут, а вот в закрытых - обязательно.

Охранники крутих жк это несчастные люди.
С одной стороны требования управляющей компании с другой жлобы-жильцы с травматом и кумом прокурором.
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 13:14

  Бетон написав:
  Faceless написав:
Бетон написав:очередное подтверждение тому, что криптовалюта это - скам. квартиры не обваливаются за ночь свечой вниз
Свічкою ні, а фізично нажаль можуть

ви ж розумна людина. математична вирогідність фізичного знищення в Києві прагне до нуля


Бред не пишите.Из последнего только: восьмого июля подъезд в доме снесло.Десятки людей убило.Это если по большому.Ну там же ещё по "мелочи" каждый раз бывает.У знакомых в квартиру прилетело, котов поубивало, хорошо что дома не было в этот конкретный момент.У других рядом с домом ракета упала в частном секторе.Им повезло только крышу снесло и окна все вылетели, соседям дом полностью.

Ноль, ага.Вы хоть бы посмотрели статистику повреждённых домов.

Напоминает мне ситуацию с финмоном в соседней теме.Финмон меня не трогал значит никого не трогает.Со мной такого не произошло значит такого не может быть.
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 13:21

  посетитель написав:
  Faceless написав:
Бетон написав:очередное подтверждение тому, что криптовалюта это - скам. квартиры не обваливаются за ночь свечой вниз
Свічкою ні, а фізично нажаль можуть
ви ж розумна людина. математична вирогідність фізичного знищення в Києві прагне до нуля


Бред не пишите.Из последнего только: восьмого июля подъезд в доме снесло.Десятки людей убило.Это если по большому.Ну там же ещё по "мелочи" каждый раз бывает.У знакомых в квартиру прилетело, котов поубивало, хорошо что дома не было в этот конкретный момент.У других рядом с домом ракета упала в частном секторе.Им повезло только крышу снесло и окна все вылетели, соседям дом полностью.

Ноль, ага.Вы хоть бы посмотрели статистику повреждённых домов.

Напоминает мне ситуацию с финмоном в соседней теме.Финмон меня не трогал значит никого не трогает.Со мной такого не произошло значит такого не может быть.



Вы вообще статистику смертельных ДТП видели? Вы вообще понимаете сколько там ужасных смертей?

Вероятность 0.00002
Востаннє редагувалось Бетон в Пон 05 сер, 2024 13:23, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 13:21

  Бетон написав:посоветуйте. что купить до 40 куе без ремонта для сдачи в аренду.
осталось ни туда ни сюда


А почему именно без ремонта.Не легче сразу с ремонтом уже купить?Его ж всё равно делать надо.
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