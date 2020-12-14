посоветуйте. что купить за до 40 куе без ремонта для сдачи в аренду.
осталось ни туда ни сюда
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 сер, 2024 10:49
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
посоветуйте. что купить за до 40 куе без ремонта для сдачи в аренду.
осталось ни туда ни сюда
Додано: Пон 05 сер, 2024 10:57
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
про «безпечні закриті жк бізнес-класу з цілодобовою охороною, відеонаглядом та білінгом»:
«Вчора в комплексі Бульвар Фонтанів військовий стріляв у охоронців комплексу. Потім тікав від поліції, не зупинявся на гучномовці»
Додано: Пон 05 сер, 2024 11:16
kingkongovets
классика жанра — когда на объекте введут совершенно идиотский и ненужный пропускной режим, чтоб БИЗАПАСНА, потом сами же манали его соблюдать, из-за чего начинаются срачи с охранниками.
Додано: Пон 05 сер, 2024 11:23
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Логика. Притащить за уши закрытые жк. В открытых домах без территории стрелять не будут, а вот в закрытых - обязательно.
Додано: Пон 05 сер, 2024 12:16
20 максимум 30 минут Пробок кроме понедельника нет. Людей/авто в Киеве стало существенно меньше, чем в 2021. Вопрос пробок снят, по крайней мере на академе/варшавке
никто из экономии Ирпень не покупает. Содержать авто 300-500уе в месяц. За несколько лет экономия нивелируется затратами. Экономия это хрущик возле работы. Не все хотят жить в Киеве. Простая истина такая недоступная для понимания... Мои новые соседи сдали свою квартиру в Киеве и купили в Ирпене. Спрашиваю зачем, говорят шум/выхлопные газы/промки всё это им надоело. Хотят покоя.
Додано: Пон 05 сер, 2024 12:32
Додано: Пон 05 сер, 2024 12:38
Додано: Пон 05 сер, 2024 13:14
Бред не пишите.Из последнего только: восьмого июля подъезд в доме снесло.Десятки людей убило.Это если по большому.Ну там же ещё по "мелочи" каждый раз бывает.У знакомых в квартиру прилетело, котов поубивало, хорошо что дома не было в этот конкретный момент.У других рядом с домом ракета упала в частном секторе.Им повезло только крышу снесло и окна все вылетели, соседям дом полностью.
Ноль, ага.Вы хоть бы посмотрели статистику повреждённых домов.
Напоминает мне ситуацию с финмоном в соседней теме.Финмон меня не трогал значит никого не трогает.Со мной такого не произошло значит такого не может быть.
Додано: Пон 05 сер, 2024 13:21
Вы вообще статистику смертельных ДТП видели? Вы вообще понимаете сколько там ужасных смертей?
Вероятность 0.00002
Востаннє редагувалось Бетон в Пон 05 сер, 2024 13:23, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 05 сер, 2024 13:21
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