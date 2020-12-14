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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11888118891189011891
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 13:23

  посетитель написав:
  Бетон написав:посоветуйте. что купить до 40 куе без ремонта для сдачи в аренду.
осталось ни туда ни сюда


А почему именно без ремонта.Не легче сразу с ремонтом уже купить?Его ж всё равно делать надо.

А я люблю ремонты. Я ж Бетон
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 13:29

  Бетон написав:

Бред у вас.
Вы вообще статистику смертельных ДТП видели? Вы вообще понимаете сколько там ужасных смертей?

Причем тут ДТП?А от сердечно сосудистых заболеваний умирает ещё больше.И что?Как это отменяет того что вероятность уничтожения/повреждения недвижимости никак не нулевая как вы безапелляционно тут заявили.Ладно, то такое, дальше это не хочу развивать.
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 13:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

посетитель написав:
  Бетон написав:посоветуйте. что купить до 40 куе без ремонта для сдачи в аренду.
осталось ни туда ни сюда


А почему именно без ремонта.Не легче сразу с ремонтом уже купить?Его ж всё равно делать надо.
За 40 кує? Це ж не Флай
Faceless
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  #<1 ... 11888118891189011891
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