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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 сер, 2024 13:23
посетитель написав: Бетон написав:
посоветуйте. что купить до 40 куе без ремонта для сдачи в аренду.
осталось ни туда ни сюда
А почему именно без ремонта.Не легче сразу с ремонтом уже купить?Его ж всё равно делать надо.
А я люблю ремонты. Я ж Бетон
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Додано: Пон 05 сер, 2024 13:29
Бетон написав:
Бред у вас.
Вы вообще статистику смертельных ДТП видели? Вы вообще понимаете сколько там ужасных смертей?
Причем тут ДТП?А от сердечно сосудистых заболеваний умирает ещё больше.И что?Как это отменяет того что вероятность уничтожения/повреждения недвижимости никак не нулевая как вы безапелляционно тут заявили.Ладно, то такое, дальше это не хочу развивать.
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Додано: Пон 05 сер, 2024 13:43
посетитель написав: Бетон написав:
посоветуйте. что купить до 40 куе без ремонта для сдачи в аренду.
осталось ни туда ни сюда
А почему именно без ремонта.Не легче сразу с ремонтом уже купить?Его ж всё равно делать надо.
За 40 кує? Це ж не Флай
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Faceless
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim