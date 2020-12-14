Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 сер, 2024 14:24
Бетон написав:
А я люблю ремонты. Я ж Бетон
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/2-km ... WMtD7.html
убила наскальная живопись на лоджии. этом каким местом ей любоваться? зато с золотом не переборщили
vitaliiangel
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Додано: Пон 05 сер, 2024 15:06
Faceless написав: посетитель написав: Бетон написав:
посоветуйте. что купить до 40 куе без ремонта для сдачи в аренду.
осталось ни туда ни сюда
А почему именно без ремонта.Не легче сразу с ремонтом уже купить?Его ж всё равно делать надо.
За 40 кує? Це ж не Флай
флай за такі гроші інвестує три кавалірки, ще здача залишиться на 1 мініремонт без мебльоу
flyman
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Додано: Пон 05 сер, 2024 15:14
flyman написав:
флай за такі гроші інвестує три кавалірки
І що далі?
Засолюєш їх?
Чи здаєш в оренду відомій особі, для збереження електросамоката?
flyman написав:
здача залишиться на 1 мініремонт без мебльоу
Бомж-ремонт?
Frant
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