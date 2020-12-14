Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:флай за такі гроші інвестує три кавалірки, ще здача залишиться на 1 мініремонт без мебльоу
Це де кавалірки по 12-13К? То що потім з нею робити?
Він їх знаходить, якимось дивним чином - тому що в нормальних базах вони не відображаються. Найдешевший нахалбуд, неліквід без документів. Cправжній "крєпкій бесхозяйствєннік"!
Наступний сегмент ринка, трохи дорожчий - самобуд УКО войцеховського. На нього теж є свій любитель.
Потім "готелькі" і смарти площею 15-20 м2.
І лише потім кляті "хрущовки"
Де ви бачили готельки/смарти 15-20? Хіба якісь одиничні випадки, можливо після нахабного розділення. "Гостінки" (я хз як їх коректно перекласти) в радянських панельках зустрічав найменші 18м, так зазвичай десь 22м2, але бували й 30 (як відома гостинка Юри-теплотехніка на Калиновій в Дніпрі).
В то, з ремонтом навіть хрущик за 40к під оренду навряд чи можна знайти. Принаймні там де він має сенс під оренду, то буде дорожче, а десь в дупі світу - то викинуті гроші