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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11888118891189011891
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 14:24

  Бетон написав:А я люблю ремонты. Я ж Бетон

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/2-km ... WMtD7.html
убила наскальная живопись на лоджии. этом каким местом ей любоваться? зато с золотом не переборщили
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 15:06

  Faceless написав:
посетитель написав:
  Бетон написав:посоветуйте. что купить до 40 куе без ремонта для сдачи в аренду.
осталось ни туда ни сюда


А почему именно без ремонта.Не легче сразу с ремонтом уже купить?Его ж всё равно делать надо.
За 40 кує? Це ж не Флай

флай за такі гроші інвестує три кавалірки, ще здача залишиться на 1 мініремонт без мебльоу
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 15:14

  flyman написав:флай за такі гроші інвестує три кавалірки

І що далі?
Засолюєш їх?
Чи здаєш в оренду відомій особі, для збереження електросамоката?
  flyman написав:здача залишиться на 1 мініремонт без мебльоу

Бомж-ремонт? :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 15:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  flyman написав:флай за такі гроші інвестує три кавалірки, ще здача залишиться на 1 мініремонт без мебльоу

Це де кавалірки по 12-13К? То що потім з нею робити?
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 16:45

  dimo_0n написав:
  flyman написав:флай за такі гроші інвестує три кавалірки, ще здача залишиться на 1 мініремонт без мебльоу

Це де кавалірки по 12-13К? То що потім з нею робити?

Він їх знаходить, якимось дивним чином - тому що в нормальних базах вони не відображаються. Найдешевший нахалбуд, неліквід без документів. :oops:
Cправжній, еталонний "крєпкій бесхозяйствєннік"!

Наступний сегмент ринка, трохи дорожчий - самобуд УКО войцеховського. На нього теж є свій любитель.

Потім "готелькі" і смарти площею 15-20 м2.

І лише потім кляті "хрущовки"
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 17:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Frant написав:
  dimo_0n написав:
  flyman написав:флай за такі гроші інвестує три кавалірки, ще здача залишиться на 1 мініремонт без мебльоу

Це де кавалірки по 12-13К? То що потім з нею робити?

Він їх знаходить, якимось дивним чином - тому що в нормальних базах вони не відображаються. Найдешевший нахалбуд, неліквід без документів. :oops:
Cправжній "крєпкій бесхозяйствєннік"!

Наступний сегмент ринка, трохи дорожчий - самобуд УКО войцеховського. На нього теж є свій любитель.

Потім "готелькі" і смарти площею 15-20 м2.

І лише потім кляті "хрущовки"
Де ви бачили готельки/смарти 15-20? Хіба якісь одиничні випадки, можливо після нахабного розділення.
"Гостінки" (я хз як їх коректно перекласти) в радянських панельках зустрічав найменші 18м, так зазвичай десь 22м2, але бували й 30 (як відома гостинка Юри-теплотехніка на Калиновій в Дніпрі).

В то, з ремонтом навіть хрущик за 40к під оренду навряд чи можна знайти. Принаймні там де він має сенс під оренду, то буде дорожче, а десь в дупі світу - то викинуті гроші
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 19:06

  Faceless написав:Де ви бачили готельки/смарти 15-20? Хіба якісь одиничні випадки, можливо після нахабного розділення.
"Гостінки" (я хз як їх коректно перекласти) в радянських панельках зустрічав найменші 18м, так зазвичай десь 22м2, але бували й 30 (як відома гостинка Юри-теплотехніка на Калиновій в Дніпрі).

В то, з ремонтом навіть хрущик за 40к під оренду навряд чи можна знайти. Принаймні там де він має сенс під оренду, то буде дорожче, а десь в дупі світу - то викинуті гроші


За 40000 зараз можна купити 1к квартиру з ремонтом в монолітному залізобетонному будинку. А "хрущів" в пристойному стані під оренду, біля метро - тьма!
Фейслес, або ви живете в Швейцарії чи Німеччині, або ви не розумієте деякі прості речі. :oops:

П.С. Цікавих варіантів під оренду - повно. Проте купляти немає жодного сенсу. До зміни влади.
Тому що буде ще дешевше, і суттєво дешевше, при цих "діячах"
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 19:56

  Frant написав:
За 40000 зараз можна купити 1к квартиру з ремонтом в монолітному залізобетонному будинку. А "хрущів" в пристойному стані під оренду, біля метро - тьма!
Фейслес, або ви живете в Швейцарії чи Німеччині, або ви не розумієте деякі прості речі. :oops:

П.С. Цікавих варіантів під оренду - повно. Проте купляти немає жодного сенсу. До зміни влади.
Тому що буде ще дешевше, і суттєво дешевше, при цих "діячах"

Накидай варіантів

Ти ж пишещь, що все погано, купляти сенсу немає ))
Конкуренції не буде
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 20:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  pesikot написав:Накидай варіантів

Ти ж пишещь, що все погано, купляти сенсу немає ))
Конкуренції не буде
Готов тоже рассмотреть варианты
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 20:32

  Frant написав:
  flyman написав:флай за такі гроші інвестує три кавалірки

І що далі?
Засолюєш їх?
Чи здаєш в оренду відомій особі, для збереження електросамоката?
  flyman написав:здача залишиться на 1 мініремонт без мебльоу

Бомж-ремонт? :mrgreen:

наразі "консервація", або "посилки в майбутнє", як називає один із "фаєристів" в 35
flyman
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  #<1 ... 11888118891189011891
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