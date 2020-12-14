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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 сер, 2024 21:02
flyman написав: Frant написав: flyman написав:
флай за такі гроші інвестує три кавалірки
І що далі?
Засолюєш їх?
Чи здаєш в оренду відомій особі, для збереження електросамоката?
flyman написав:
здача залишиться на 1 мініремонт без мебльоу
Бомж-ремонт?
наразі "консервація", або "посилки в майбутнє", як називає один із "фаєристів" в 35
Що ви знаєте про засол та консервацію. Купив в 2001-му квартиру. Будинок 1998-го. Над моєю до сих пір засолена двушка. За 26 років вона вже мінімум тричі відбилась би.
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Додано: Пон 05 сер, 2024 21:17
flyman написав:
наразі "консервація", або "посилки в майбутнє",
ты странный. сдай хоть за 7 тыс и трать не 7 а 14. Неужели жаба не душит?
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Додано: Пон 05 сер, 2024 22:07
gonchik74 написав: flyman написав: Frant написав:
три кавалірки
І що далі?
Засолюєш їх?
наразі "консервація", або "посилки в майбутнє", як називає один із "фаєристів" в 35
Що ви знаєте про засол та консервацію. Купив в 2001-му квартиру. Будинок 1998-го. Над моєю до сих пір засолена двушка. За 26 років вона вже мінімум тричі відбилась би.
конспіративна фсб-шна квартира? до "часу Ч" ?
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Додано: Пон 05 сер, 2024 22:09
vitaliiangel написав: flyman написав:
наразі "консервація", або "посилки в майбутнє",
ты странный. сдай хоть за 7 тыс и трать не 7 а 14. Неужели жаба не душит?
про це колись з долярчиком була мова про доцільність діяльності, коли вигідніше щось не робити, чим робити, так сказати "альтернативна ціна ресурсу"
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