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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11889118901189111892
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 21:02

  flyman написав:
  Frant написав:
  flyman написав:флай за такі гроші інвестує три кавалірки

І що далі?
Засолюєш їх?
Чи здаєш в оренду відомій особі, для збереження електросамоката?
  flyman написав:здача залишиться на 1 мініремонт без мебльоу

Бомж-ремонт? :mrgreen:

наразі "консервація", або "посилки в майбутнє", як називає один із "фаєристів" в 35

Що ви знаєте про засол та консервацію. Купив в 2001-му квартиру. Будинок 1998-го. Над моєю до сих пір засолена двушка. За 26 років вона вже мінімум тричі відбилась би.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 21:17

  flyman написав:наразі "консервація", або "посилки в майбутнє",
ты странный. сдай хоть за 7 тыс и трать не 7 а 14. Неужели жаба не душит?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 22:07

  gonchik74 написав:
  flyman написав:
  Frant написав: три кавалірки

І що далі?
Засолюєш їх?
наразі "консервація", або "посилки в майбутнє", як називає один із "фаєристів" в 35

Що ви знаєте про засол та консервацію. Купив в 2001-му квартиру. Будинок 1998-го. Над моєю до сих пір засолена двушка. За 26 років вона вже мінімум тричі відбилась би.
конспіративна фсб-шна квартира? до "часу Ч" ?
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 22:09

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:наразі "консервація", або "посилки в майбутнє",
ты странный. сдай хоть за 7 тыс и трать не 7 а 14. Неужели жаба не душит?

про це колись з долярчиком була мова про доцільність діяльності, коли вигідніше щось не робити, чим робити, так сказати "альтернативна ціна ресурсу"
flyman
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  #<1 ... 11889118901189111892
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