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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 сер, 2024 21:02
flyman написав: Frant написав: flyman написав:
флай за такі гроші інвестує три кавалірки
І що далі?
Засолюєш їх?
Чи здаєш в оренду відомій особі, для збереження електросамоката?
flyman написав:
здача залишиться на 1 мініремонт без мебльоу
Бомж-ремонт?
наразі "консервація", або "посилки в майбутнє", як називає один із "фаєристів" в 35
Що ви знаєте про засол та консервацію. Купив в 2001-му квартиру. Будинок 1998-го. Над моєю до сих пір засолена двушка. За 26 років вона вже мінімум тричі відбилась би.
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Додано: Пон 05 сер, 2024 21:17
flyman написав:
наразі "консервація", або "посилки в майбутнє",
ты странный. сдай хоть за 7 тыс и трать не 7 а 14. Неужели жаба не душит?
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Додано: Пон 05 сер, 2024 22:07
gonchik74 написав: flyman написав: Frant написав:
три кавалірки
І що далі?
Засолюєш їх?
наразі "консервація", або "посилки в майбутнє", як називає один із "фаєристів" в 35
Що ви знаєте про засол та консервацію. Купив в 2001-му квартиру. Будинок 1998-го. Над моєю до сих пір засолена двушка. За 26 років вона вже мінімум тричі відбилась би.
конспіративна фсб-шна квартира? до "часу Ч" ?
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Додано: Пон 05 сер, 2024 22:09
vitaliiangel написав: flyman написав:
наразі "консервація", або "посилки в майбутнє",
ты странный. сдай хоть за 7 тыс и трать не 7 а 14. Неужели жаба не душит?
про це колись з долярчиком була мова про доцільність діяльності, коли вигідніше щось не робити, чим робити, так сказати "альтернативна ціна ресурсу"
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Додано: Пон 05 сер, 2024 22:33
Игорь Алексеевич написав:
Готов тоже рассмотреть варианты
Что б я без вас ИА и ваших колег делал.
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Додано: Пон 05 сер, 2024 23:35
Это стоило кучу денег.
Сейчас такое повторить около 2000 у.е кв. метр это только ремонт. (не меньше)
И фиг мастеров и мебельщиков такого высокого уровня найдешь.
Бетон, интересно твое мнение.
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Додано: Пон 05 сер, 2024 23:56
UA написав:
Это стоило кучу денег.
Сейчас такое повторить около 2000 у.е кв. метр это только ремонт. (не меньше)
И фиг мастеров и мебельщиков такого высокого уровня найдешь.
Бетон, интересно твое мнение.
Сегодня, когда итум везёт керамогранит высотой 4200 на всю стену, когда в моде широкий формат, зарезки со шлифовкой, скрытого монтажа сантехника, допуски по полам миллиметры для теневых плинтусов, подсветка мебели, куча датчиков, имхо мастерство на более высоком уровне.
Тут не сподобились швы на мелкой плитке совместить.
Что касается дерева, да оно космос стоило
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_Klim
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