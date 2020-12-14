про це колись з долярчиком була мова про доцільність діяльності, коли вигідніше щось не робити, чим робити, так сказати "альтернативна ціна ресурсу"
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 сер, 2024 22:09
про це колись з долярчиком була мова про доцільність діяльності, коли вигідніше щось не робити, чим робити, так сказати "альтернативна ціна ресурсу"
Додано: Пон 05 сер, 2024 22:33
Додано: Пон 05 сер, 2024 23:35
Это стоило кучу денег.
Сейчас такое повторить около 2000 у.е кв. метр это только ремонт. (не меньше)
И фиг мастеров и мебельщиков такого высокого уровня найдешь.
Бетон, интересно твое мнение.
Додано: Пон 05 сер, 2024 23:56
Сегодня, когда итум везёт керамогранит высотой 4200 на всю стену, когда в моде широкий формат, зарезки со шлифовкой, скрытого монтажа сантехника, допуски по полам миллиметры для теневых плинтусов, подсветка мебели, куча датчиков, имхо мастерство на более высоком уровне.
Тут не сподобились швы на мелкой плитке совместить.
Что касается дерева, да оно космос стоило
Додано: Вів 06 сер, 2024 00:13
И жить то ли в музее, то ли в антикварном салоне.
Додано: Вів 06 сер, 2024 02:49
Бетон
А можно примеры свежих(22-24г.г.) ремонтов с таким 4200мм керамогранитом и всеми иными плюхами?
Или такое так быстро разбирают те, кто трусы в интернете продаёт и подымается с нуля до гелика за три года, что некогда полноценные фотки сделать для памятного альбома?
Додано: Вів 06 сер, 2024 07:59
Frant
В мордокнижних групах чи не щодня питають «куплю або зніму будинок (квартиру)» в саме отих вказаних вами локаціях (Київщина, Сумщина, Чернігівщина) . Переселенці з прикордоння вказаних областей їдуть подалі від обстрілів. А у них в кишені 500-5000 дол . Прайс на житло в лісовій глибинці саме такий і є)).
Якийсь час це підтримає там попит і заселить пустуючи хати .
Але загалом то ви праві, там все вимирало.
Додано: Вів 06 сер, 2024 08:01
Додано: Вів 06 сер, 2024 08:08
Не більш ніж півроку була розмова , в якій ти доводив, що здавати «за скільки дадуть» на ринку арендатора - це шлях в нікуди, бо це альтруїзм. Це спонсорство. Бо не покривається вартість вкладеного в ремонт і вдруге треба буде знайти десь гроші на ремонт які квартира не згенерила.
З ЛАДом ти на цю тему неістотно ламав штики, розказуючи про вартість, собівартість і що скільки має коштувати.
Позиція як флюгер, змінилась під ситуацію і опонентів. Звично.
Коли мова про людей з сіл прикордоння, то ці якраз звикли впахувати. У них нічого не міняється.
А от коли з розбитих містечок дамбаса, то ці люди землі не бачили. Їм буде дуже важко, або і неможливо. Бо іншої роботи як на землі в таких селах нема.
Додано: Вів 06 сер, 2024 08:38
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