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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11890118911189211893
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 07:59

Frant

Я ж недарма рекомендував ще до війни місцевим "орлам" проїхатись по лісовим селам Житомирської, Чернігівської областей. І далі в глибинку.


В мордокнижних групах чи не щодня питають «куплю або зніму будинок (квартиру)» в саме отих вказаних вами локаціях (Київщина, Сумщина, Чернігівщина) . Переселенці з прикордоння вказаних областей їдуть подалі від обстрілів. А у них в кишені 500-5000 дол . Прайс на житло в лісовій глибинці саме такий і є)).
Якийсь час це підтримає там попит і заселить пустуючи хати .
Але загалом то ви праві, там все вимирало.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 08:01

  flyman написав:про це колись з долярчиком була мова про доцільність діяльності, коли вигідніше щось не робити, чим робити, так сказати "альтернативна ціна ресурсу"
вот и он купил смарт и ничего с ним не делает)
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 08:05

  Hotab написав:Frant

Я ж недарма рекомендував ще до війни місцевим "орлам" проїхатись по лісовим селам Житомирської, Чернігівської областей. І далі в глибинку.


В мордокнижних групах чи не щодня питають «куплю або зніму будинок (квартиру)» в саме отих вказаних вами локаціях (Київщина, Сумщина, Чернігівщина) . Переселенці з прикордоння вказаних областей їдуть подалі від обстрілів. А у них в кишені 500-5000 дол . Прайс на житло в лісовій глибинці саме такий і є)).
Якийсь час це підтримає там попит і заселить пустуючи хати .
Але загалом то ви праві, там все вимирало.

В селах стоять тисячі, десятки, сотні тисяч дерев'яних хат колгоспної епохи.
Ціни на них як були 2 000 дол, так і лишились
Зрозуміло, що там спартанські умови, треба впахувати зранку до ночі. Український нароТ відвик від того. Особливо від роботи по найму. Всі хочуть бути мільйонерами, тримати особняк, рол-ройс, ставок і садок вишневий біля хати.


Хороших хат, з водою і теплим сортиром небагато. Тому вони дорожчі. 5000-10000 доларів.
Менше собівартості!!!
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 08:08

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:про це колись з долярчиком була мова про доцільність діяльності, коли вигідніше щось не робити, чим робити, так сказати "альтернативна ціна ресурсу"
вот и он купил смарт и ничего с ним не делает)


Не більш ніж півроку була розмова , в якій ти доводив, що здавати «за скільки дадуть» на ринку арендатора - це шлях в нікуди, бо це альтруїзм. Це спонсорство. Бо не покривається вартість вкладеного в ремонт і вдруге треба буде знайти десь гроші на ремонт які квартира не згенерила.
З ЛАДом ти на цю тему неістотно ламав штики, розказуючи про вартість, собівартість і що скільки має коштувати.

Позиція як флюгер, змінилась під ситуацію і опонентів. Звично.

треба впахувати зранку до ночі


Коли мова про людей з сіл прикордоння, то ці якраз звикли впахувати. У них нічого не міняється.
А от коли з розбитих містечок дамбаса, то ці люди землі не бачили. Їм буде дуже важко, або і неможливо. Бо іншої роботи як на землі в таких селах нема.
Hotab
 
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  #<1 ... 11890118911189211893
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