|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 сер, 2024 07:59
Frant
Я ж недарма рекомендував ще до війни місцевим "орлам" проїхатись по лісовим селам Житомирської, Чернігівської областей. І далі в глибинку.
В мордокнижних групах чи не щодня питають «куплю або зніму будинок (квартиру)» в саме отих вказаних вами локаціях (Київщина, Сумщина, Чернігівщина) . Переселенці з прикордоння вказаних областей їдуть подалі від обстрілів. А у них в кишені 500-5000 дол . Прайс на житло в лісовій глибинці саме такий і є)).
Якийсь час це підтримає там попит і заселить пустуючи хати .
Але загалом то ви праві, там все вимирало.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 12843
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 347 раз.
- Подякували: 2257 раз.
-
- Профіль
-
1
3
2
Додано: Вів 06 сер, 2024 08:01
flyman написав:
про це колись з долярчиком була мова про доцільність діяльності, коли вигідніше щось не робити, чим робити, так сказати "альтернативна ціна ресурсу"
вот и он купил смарт и ничего с ним не делает)
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 24424
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2406 раз.
- Подякували: 3367 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 06 сер, 2024 08:05
Hotab написав:Frant
Я ж недарма рекомендував ще до війни місцевим "орлам" проїхатись по лісовим селам Житомирської, Чернігівської областей. І далі в глибинку.
В мордокнижних групах чи не щодня питають «куплю або зніму будинок (квартиру)» в саме отих вказаних вами локаціях (Київщина, Сумщина, Чернігівщина) . Переселенці з прикордоння вказаних областей їдуть подалі від обстрілів. А у них в кишені 500-5000 дол . Прайс на житло в лісовій глибинці саме такий і є)).
Якийсь час це підтримає там попит і заселить пустуючи хати .
Але загалом то ви праві, там все вимирало.
В селах стоять тисячі, десятки, сотні тисяч дерев'яних хат колгоспної епохи.
Ціни на них як були 2 000 дол, так і лишились
Зрозуміло, що там спартанські умови, треба впахувати зранку до ночі. Український нароТ відвик від того. Особливо від роботи по найму. Всі хочуть бути мільйонерами, тримати особняк, рол-ройс, ставок і садок вишневий біля хати.
Хороших хат, з водою і теплим сортиром небагато. Тому вони дорожчі. 5000-10000 доларів.
Менше собівартості!!!
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23894
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1687 раз.
- Подякували: 2547 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 сер, 2024 08:08
vitaliiangel написав: flyman написав:
про це колись з долярчиком була мова про доцільність діяльності, коли вигідніше щось не робити, чим робити, так сказати "альтернативна ціна ресурсу"
вот и он купил смарт и ничего с ним не делает)
Не більш ніж півроку була розмова , в якій ти доводив, що здавати «за скільки дадуть» на ринку арендатора - це шлях в нікуди, бо це альтруїзм. Це спонсорство. Бо не покривається вартість вкладеного в ремонт і вдруге треба буде знайти десь гроші на ремонт які квартира не згенерила.
З ЛАДом ти на цю тему неістотно ламав штики, розказуючи про вартість, собівартість і що скільки має коштувати.
Позиція як флюгер, змінилась під ситуацію і опонентів. Звично.
треба впахувати зранку до ночі
Коли мова про людей з сіл прикордоння, то ці якраз звикли впахувати. У них нічого не міняється.
А от коли з розбитих містечок дамбаса, то ці люди землі не бачили. Їм буде дуже важко, або і неможливо. Бо іншої роботи як на землі в таких селах нема.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 12843
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 347 раз.
- Подякували: 2257 раз.
-
- Профіль
-
1
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24870
|16646170
|
|
|1359
|5457341
|
|
|3
|55638
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|