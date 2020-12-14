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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11891118921189311894>
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 08:01

  flyman написав:про це колись з долярчиком була мова про доцільність діяльності, коли вигідніше щось не робити, чим робити, так сказати "альтернативна ціна ресурсу"
вот и он купил смарт и ничего с ним не делает)
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 08:08

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:про це колись з долярчиком була мова про доцільність діяльності, коли вигідніше щось не робити, чим робити, так сказати "альтернативна ціна ресурсу"
вот и он купил смарт и ничего с ним не делает)


Не більш ніж півроку була розмова , в якій ти доводив, що здавати «за скільки дадуть» на ринку арендатора - це шлях в нікуди, бо це альтруїзм. Це спонсорство. Бо не покривається вартість вкладеного в ремонт і вдруге треба буде знайти десь гроші на ремонт які квартира не згенерила.
З ЛАДом ти на цю тему неістотно ламав штики, розказуючи про вартість, собівартість і що скільки має коштувати.

Позиція як флюгер, змінилась під ситуацію і опонентів. Звично.

треба впахувати зранку до ночі


Коли мова про людей з сіл прикордоння, то ці якраз звикли впахувати. У них нічого не міняється.
А от коли з розбитих містечок дамбаса, то ці люди землі не бачили. Їм буде дуже важко, або і неможливо. Бо іншої роботи як на землі в таких селах нема.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 08:38

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:про це колись з долярчиком була мова про доцільність діяльності, коли вигідніше щось не робити, чим робити, так сказати "альтернативна ціна ресурсу"
вот и он купил смарт и ничего с ним не делает)

отож, він також зайнята людина (бізнес-мен, по гамериканськи)
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 09:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

27 хв. каже що дєшєвєй в спальних районах КРЖН: надабрать в условіях турбулєнтності

flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 09:32

  UA написав:
  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:А я люблю ремонты. Я ж Бетон

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/2-km ... WMtD7.html
убила наскальная живопись на лоджии. этом каким местом ей любоваться? зато с золотом не переборщили

Это стоило кучу денег.
Сейчас такое повторить около 2000 у.е кв. метр это только ремонт. (не меньше)
И фиг мастеров и мебельщиков такого высокого уровня найдешь.
Бетон, интересно твое мнение.

Власник квартири робив ремонт для себе, на шальні гроші.
Він навіть не думав, що змушений буде здавати цю квартиру з панським ремонтом в оренду, за копійки. :!: Це характерно для укро-Ыліти - нездатність думати на 2 кроки вперед.

Квартиранти швидко, буквально за 3-5 років, засеруть ту квартиру. і вона буде здаватись за ціною трохи дорожче, ніж найближча радянська забудова. :cry:

  flyman написав:27 хв. каже що дєшєвєй в спальних районах КРЖН: надабрать в условіях турбулєнтності
Флай, навіть не мийся!
Для тебе було, є і буде надто дорого!
Праграміст з сільскою освітою, який не здатен відрізнити гіперболу від параболи, а бісектрису від хорди. :mrgreen:
Подивись краще на дерев.яні хати біля залізниці, десь в районі Малина-Коростеня. Якраз тобі по кишені.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 09:57

Ремонт сегодня под арендаторов делается так, что бы потом мелкие износы можно было легко заделать материалами из того же Эпицентра. Вся изысканность до мм. не нужна. Это я говорю про смарт квартиры. Возможно дома как у Пшонки, то там др. дело - всё по богатому с золотыми .... краниками.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 10:02

Игорь Алексеевич

обшить листами нержавейки по всему стенам, потолку, на пол плитку. мебель железную.
потом кёрхером прошелся, окна открыл для просушки и сдавай следующим.
только канализацию надо не забыть во все комнаты проложить
smdtranz
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 10:12

Ремонт для смарт квартиры за 12-15 тыс.в мес.
1. Стены гипс под покраску - белую.
2. Пол - кафель или ламинат.
3. Ванная и туалет - стены кафель по акции, сантехника средн. ценовой категории.
4. Мебель на кухню - средн. ценовой категории, плита или дух.шкаф, микроволн, стол 4 стула, холод.
5 Мебель в комнату - ТВ, диван или двух. спальн кровать, шкаф купе, кондиц.

Всё для аренды покупается средн. ценовой категории, без изысков, желат по акциям.
Могут испортить арендаторы - грязная стена, но её легко закрасить заново в белый цвет, поцарапанная столешница на кухне, можно заменить, поломан кран в ванной или на кухне, обычно его меняют сами арендаторы. Грязный диван, можно вызвать службу и отмоют.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 10:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

коммуникации (проводка, водоснабжение, отопление) - скрытые системы, делаются один раз на весь срок. поэтому экономить нельзя.
штукатурка - не сэкономишь.
малярка стен. покраска. после каждой аренды - перекраска. обои- анахронизм
потолки - натяжные. экономя существенная
плитка - 600х600 нашего производства. экономия есть.
полы - дискуссионная позиция. нужна возможность замены вместе с плинтусами.
двери - складская программа. если плёнка - на пару лет и выкинуть.
мебель. корпусная - возможность замены фасадов.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 10:18

  smdtranz написав:Игорь Алексеевич

обшить листами нержавейки по всему стенам, потолку, на пол плитку. мебель железную.
потом кёрхером прошелся, окна открыл для просушки и сдавай следующим.
только канализацию надо не забыть во все комнаты проложить


Тот кто не занимается этим бизнесом, то для него всегда видятся проблемы. У меня есть арендаторы в неж. помещениях и жилых. Особых проблем не возникало, если они уходили. Пару раз за 20 лет были идиоты, когда оставляли ключи и убегали, но ничего не забирали с собой.
Игорь Алексеевич
 
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