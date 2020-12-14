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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11891118921189311894
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 10:19

  барабашов написав:Бетон
А можно примеры свежих(22-24г.г.) ремонтов с таким 4200мм керамогранитом и всеми иными плюхами?
Или такое так быстро разбирают те, кто трусы в интернете продаёт и подымается с нуля до гелика за три года, что некогда полноценные фотки сделать для памятного альбома?

такое под продажу я не делаю.
такой ремонт тянет 1куе м2. нафиг оно нужно.
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 10:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

кто знаком с бизнесом посуточной аренды, например, через букинг? ясно, что вопрос 1 - горничная. а вообще, выхлоп есть?
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 10:22

Сейчас мода поменялась. Не обяз. всё подбирать строго одной цвет гаммы. Разбили предпол. кафелину, заменили на др. и вроде как так и было задуманно изначально.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 10:25

  Бетон написав:кто знаком с бизнесом посуточной аренды, например, через букинг? ясно, что вопрос 1 - горничная. а вообще, выхлоп есть?

наверное есть, т.к знаю людей на Позняках, которые этим бизн. занимаются более трёх лет. У них в двух домах по 3-4 кв. Если снимать, то не любят когда на один день, но могут сдать на один день в будни. Пятн - воскр -обычно всё занято.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 10:34

  Игорь Алексеевич написав:Сейчас мода поменялась. Не обяз. всё подбирать строго одной цвет гаммы. Разбили предпол. кафелину, заменили на др. и вроде как так и было задуманно изначально.

В найдешевшому сегменті, без документів, який розсипається на очах - дійсно, не обов,язково щось підбирати і якісно робити. Флаймен підкаже, як краще :mrgreen:
Frant
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