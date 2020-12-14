такое под продажу я не делаю.
такой ремонт тянет 1куе м2. нафиг оно нужно.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 сер, 2024 10:19
такое под продажу я не делаю.
такой ремонт тянет 1куе м2. нафиг оно нужно.
Додано: Вів 06 сер, 2024 10:21
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
кто знаком с бизнесом посуточной аренды, например, через букинг? ясно, что вопрос 1 - горничная. а вообще, выхлоп есть?
Додано: Вів 06 сер, 2024 10:22
Сейчас мода поменялась. Не обяз. всё подбирать строго одной цвет гаммы. Разбили предпол. кафелину, заменили на др. и вроде как так и было задуманно изначально.
Додано: Вів 06 сер, 2024 10:25
наверное есть, т.к знаю людей на Позняках, которые этим бизн. занимаются более трёх лет. У них в двух домах по 3-4 кв. Если снимать, то не любят когда на один день, но могут сдать на один день в будни. Пятн - воскр -обычно всё занято.
Додано: Вів 06 сер, 2024 10:34
В найдешевшому сегменті, без документів, який розсипається на очах - дійсно, не обов,язково щось підбирати і якісно робити. Флаймен підкаже, як краще
Як по хорошому, всі ці УКОшні нахалбуди - потрібно знести, до фундамента.
В зв,язку з порушенням всіх будівельних норм і небезпекою проживання мешканців.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 06 сер, 2024 11:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 06 сер, 2024 10:42
можно из дешёвого сделать со вкусом. за одну и ту же цену получить два разных помещения. одно сдать за 12 тысяч. второе за 20 тысяч. проверено
Додано: Вів 06 сер, 2024 10:54
Согласен. Но это если руки не из попы и сам что то делаешь. Я обычно зову строит. и им проще и дешевле по ровной линии без всяких изысков сделать ремонт.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|