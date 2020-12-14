наверное есть, т.к знаю людей на Позняках, которые этим бизн. занимаются более трёх лет. У них в двух домах по 3-4 кв. Если снимать, то не любят когда на один день, но могут сдать на один день в будни. Пятн - воскр -обычно всё занято.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 сер, 2024 10:25
наверное есть, т.к знаю людей на Позняках, которые этим бизн. занимаются более трёх лет. У них в двух домах по 3-4 кв. Если снимать, то не любят когда на один день, но могут сдать на один день в будни. Пятн - воскр -обычно всё занято.
Додано: Вів 06 сер, 2024 10:34
В найдешевшому сегменті, без документів, який розсипається на очах - дійсно, не обов,язково щось підбирати і якісно робити. Флаймен підкаже, як краще
Як по хорошому, всі ці УКОшні нахалбуди - потрібно знести, до фундамента.
В зв,язку з порушенням всіх будівельних норм і небезпекою проживання мешканців.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 06 сер, 2024 11:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 06 сер, 2024 10:42
можно из дешёвого сделать со вкусом. за одну и ту же цену получить два разных помещения. одно сдать за 12 тысяч. второе за 20 тысяч. проверено
Додано: Вів 06 сер, 2024 10:54
Согласен. Но это если руки не из попы и сам что то делаешь. Я обычно зову строит. и им проще и дешевле по ровной линии без всяких изысков сделать ремонт.
Додано: Вів 06 сер, 2024 12:39
це "селянський" стереотип.
там було вдосталь сільгоспвиробництв.
І від віку сильно залежить. Ті, хто 35+ , вони городи-дачі(щоб поїсти або на продаж, а не для відпочинку) пам‘ятають.
Додано: Вів 06 сер, 2024 15:30
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
шо вам не так з київською архітектурою?
Додано: Вів 06 сер, 2024 15:33
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Намагаюсь зрозуміти де це. То десь Антоновича/В.Васильківська? Хоч ніби ні, але трохи схоже на БЦ Торонто
Додано: Вів 06 сер, 2024 15:34
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
зліва тетріс)
Додано: Вів 06 сер, 2024 16:04
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ціни на нерухомість у Києві на первинному ринку продовжують рости - вартість однокімнатних квартир за останніх пів року підвищилась на 4%, натомість на вторинному ринку впали на 5%.
РБК-Україна із посиланням на статистику ЛУН розповідає, як змінились ціни на нерухомість у Києві за останній місяць та скільки коштують зараз квартири у різних районах столиці.
Додано: Вів 06 сер, 2024 16:13
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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