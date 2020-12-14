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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 10:25

  Бетон написав:кто знаком с бизнесом посуточной аренды, например, через букинг? ясно, что вопрос 1 - горничная. а вообще, выхлоп есть?

наверное есть, т.к знаю людей на Позняках, которые этим бизн. занимаются более трёх лет. У них в двух домах по 3-4 кв. Если снимать, то не любят когда на один день, но могут сдать на один день в будни. Пятн - воскр -обычно всё занято.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 10:34

  Игорь Алексеевич написав:Сейчас мода поменялась. Не обяз. всё подбирать строго одной цвет гаммы. Разбили предпол. кафелину, заменили на др. и вроде как так и было задуманно изначально.

В найдешевшому сегменті, без документів, який розсипається на очах - дійсно, не обов,язково щось підбирати і якісно робити. Флаймен підкаже, як краще :mrgreen:

Як по хорошому, всі ці УКОшні нахалбуди - потрібно знести, до фундамента.
В зв,язку з порушенням всіх будівельних норм і небезпекою проживання мешканців.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 06 сер, 2024 11:43, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 10:42

  Игорь Алексеевич написав:Сейчас мода поменялась. Не обяз. всё подбирать строго одной цвет гаммы. Разбили предпол. кафелину, заменили на др. и вроде как так и было задуманно изначально.

можно из дешёвого сделать со вкусом. за одну и ту же цену получить два разных помещения. одно сдать за 12 тысяч. второе за 20 тысяч. проверено
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 10:54

  Бетон написав:
  Игорь Алексеевич написав:Сейчас мода поменялась. Не обяз. всё подбирать строго одной цвет гаммы. Разбили предпол. кафелину, заменили на др. и вроде как так и было задуманно изначально.

можно из дешёвого сделать со вкусом. за одну и ту же цену получить два разных помещения. одно сдать за 12 тысяч. второе за 20 тысяч. проверено
Согласен. Но это если руки не из попы и сам что то делаешь. Я обычно зову строит. и им проще и дешевле по ровной линии без всяких изысков сделать ремонт.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 12:39

  Hotab написав:
  vitaliiangel написав: треба впахувати зранку до ночі

Коли мова про людей з сіл прикордоння, то ці якраз звикли впахувати. У них нічого не міняється.
А от коли з розбитих містечок дамбаса, то ці люди землі не бачили. Їм буде дуже важко, або і неможливо. Бо іншої роботи як на землі в таких селах нема.
це "селянський" стереотип.

там було вдосталь сільгоспвиробництв.
І від віку сильно залежить. Ті, хто 35+ , вони городи-дачі(щоб поїсти або на продаж, а не для відпочинку) пам‘ятають.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 15:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

шо вам не так з київською архітектурою?
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 15:33

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kingkongovets написав:шо вам не так з київською архітектурою?
Зображення
Намагаюсь зрозуміти де це. То десь Антоновича/В.Васильківська? Хоч ніби ні, але трохи схоже на БЦ Торонто
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 15:34

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:
kingkongovets написав:шо вам не так з київською архітектурою?
Зображення
Намагаюсь зрозуміти де це. То десь Антоновича/В.Васильківська?
зліва тетріс)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 16:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ціни на нерухомість у Києві на первинному ринку продовжують рости - вартість однокімнатних квартир за останніх пів року підвищилась на 4%, натомість на вторинному ринку впали на 5%.

РБК-Україна із посиланням на статистику ЛУН розповідає, як змінились ціни на нерухомість у Києві за останній місяць та скільки коштують зараз квартири у різних районах столиці.

https://www.rbc.ua/rus/news/zhitlo-stol ... 15817.html
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 16:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Faceless написав:Намагаюсь зрозуміти де це. То десь Антоновича/В.Васильківська? Хоч ніби ні, але трохи схоже на БЦ Торонто

З одної вежі тетріса сусідню сфоткали здається )
foxluck
 
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