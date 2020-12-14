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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 сер, 2024 16:13
foxluck написав: Faceless написав:
Намагаюсь зрозуміти де це. То десь Антоновича/В.Васильківська? Хоч ніби ні, але трохи схоже на БЦ Торонто
З одної вежі тетріса сусідню сфоткали здається )
Так я вже зрозумів. І таки здається то Торонто видно, просто зі сторони Тетрісу
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Faceless
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