Так я вже зрозумів. І таки здається то Торонто видно, просто зі сторони Тетрісу
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Додано: Вів 06 сер, 2024 16:13
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 06 сер, 2024 17:59
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
За тиждень 154 родини придбали власне житло по єОселі на 255 мільйонів гривень.
За минулий тиждень власне житло придбали:
військовослужбовці та силовики – 65
українці без власного житла – 50
педагоги – 13
медики – 9
ветерани – 8
ВПО – 5
науковці – 4
Найбільше іпотечних кредитів видано у Київській області – 48, у місті Київ – 31, у Львівській області 14 тощо.
Минулого тижня 55 родин обрали житло “першого продажу”, в тому числі 17 квартир в будинках, що зводяться. Загалом з початку роботи програми єОселя можливістю придбати власне житло скористалися 11 887 сімей, загальна сума виданих кредитів становить понад 18,9 млрд гривень.
Додано: Вів 06 сер, 2024 18:48
А Бетон бідкається, що є-Оселі немає взагалі )
Додано: Вів 06 сер, 2024 18:53
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Сьогодні, 5 серпня, Держмолодьжитлом було відібрано ще 200 родин, які зможуть оформити кредит у межах українсько-німецької програми «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб».
Відповідний проєкт реалізується Мінреінтеграції та Держмолодьжитлом за фінансової підтримки Уряду Німеччини через Кредитну установу для відбудови (KfW).
Відібрані кандидати зможуть придбати житло у кредит за найнижчою в Україні ставкою 3% на рік. Кредити надаються на строк до 30 років із початковим внеском 6% від вартості житла.
Трансляція відбору відбувалася в режимі реального часу на YouTube-каналі фонду. Контроль за перебігом відбору здійснювали представники Мінреінтеграції, Держмолодьжитла та Імплементаційного консультанта.
Переможці були визначені методом випадкової вибірки із застосуванням програмного забезпечення.
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