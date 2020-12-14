Так я вже зрозумів. І таки здається то Торонто видно, просто зі сторони Тетрісу
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Додано: Вів 06 сер, 2024 16:13
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 06 сер, 2024 17:59
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
За тиждень 154 родини придбали власне житло по єОселі на 255 мільйонів гривень.
За минулий тиждень власне житло придбали:
військовослужбовці та силовики – 65
українці без власного житла – 50
педагоги – 13
медики – 9
ветерани – 8
ВПО – 5
науковці – 4
Найбільше іпотечних кредитів видано у Київській області – 48, у місті Київ – 31, у Львівській області 14 тощо.
Минулого тижня 55 родин обрали житло “першого продажу”, в тому числі 17 квартир в будинках, що зводяться. Загалом з початку роботи програми єОселя можливістю придбати власне житло скористалися 11 887 сімей, загальна сума виданих кредитів становить понад 18,9 млрд гривень.
Додано: Вів 06 сер, 2024 18:48
А Бетон бідкається, що є-Оселі немає взагалі )
Додано: Вів 06 сер, 2024 18:53
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Сьогодні, 5 серпня, Держмолодьжитлом було відібрано ще 200 родин, які зможуть оформити кредит у межах українсько-німецької програми «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб».
Відповідний проєкт реалізується Мінреінтеграції та Держмолодьжитлом за фінансової підтримки Уряду Німеччини через Кредитну установу для відбудови (KfW).
Відібрані кандидати зможуть придбати житло у кредит за найнижчою в Україні ставкою 3% на рік. Кредити надаються на строк до 30 років із початковим внеском 6% від вартості житла.
Трансляція відбору відбувалася в режимі реального часу на YouTube-каналі фонду. Контроль за перебігом відбору здійснювали представники Мінреінтеграції, Держмолодьжитла та Імплементаційного консультанта.
Переможці були визначені методом випадкової вибірки із застосуванням програмного забезпечення.
Додано: Вів 06 сер, 2024 21:01
Frant
Ну як за тиждень… та у воюючій державі.
Та ще і Бетон клявся що взагалі вже не дають..
На підтримку цін дійсно майже не впливає..
Додано: Вів 06 сер, 2024 23:40
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
До кінця вересня трохи продаж пішов у зв'язку з введенням нового податку.
На вересень обіцяють почати фінансувати є оселю.
В листопаді, коли будуть блекаути, до квітня буде сама глибока ведмежа свічка - аналог початку 22 року.
Треба скидувати все що є до листопада
Додано: Вів 06 сер, 2024 23:46
Це не зовсім я бідкаюсь, а банк.
гляньте, що основна маса це 3%-відсотники. Це військові і ті, хто втратив житло. Цим категоріям дають в укргаз, приват. Нажаль вони купують бюджетне житло.
Хто ці люди, не відомо жодному рієлтору, який приходив на перегляд.
Якесь дивне відчуття. Всі навкруги кажуть, що ринок мертвий з травня. А по телебаченню показують якісь продажі, чи де ви берете цю статистику, може у гетманцева
Стоїть мертво поки. Ощад чекає кошти з вересня.
чому всі чекають ощад, тому що в приваті і укргазі знімати кошти треба по 100 тищ/день + 300\місяць. це дуже довго. в ощад все знімається за неділю
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