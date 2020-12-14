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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11892118931189411895
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 16:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

foxluck написав:
  Faceless написав:Намагаюсь зрозуміти де це. То десь Антоновича/В.Васильківська? Хоч ніби ні, але трохи схоже на БЦ Торонто

З одної вежі тетріса сусідню сфоткали здається )
Так я вже зрозумів. І таки здається то Торонто видно, просто зі сторони Тетрісу
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 17:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

За тиждень 154 родини придбали власне житло по єОселі на 255 мільйонів гривень.

За минулий тиждень власне житло придбали:

військовослужбовці та силовики – 65
українці без власного житла – 50
педагоги – 13
медики – 9
ветерани – 8
ВПО – 5
науковці – 4
Найбільше іпотечних кредитів видано у Київській області – 48, у місті Київ – 31, у Львівській області 14 тощо.

Минулого тижня 55 родин обрали житло “першого продажу”, в тому числі 17 квартир в будинках, що зводяться. Загалом з початку роботи програми єОселя можливістю придбати власне житло скористалися 11 887 сімей, загальна сума виданих кредитів становить понад 18,9 млрд гривень.

https://3m2.ua/news/yeoselya-za-tyzhden ... jzlcbrk-jw
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 18:48

  kingkongovets написав:За тиждень 154 родини придбали власне житло по єОселі на 255 мільйонів гривень.

За минулий тиждень власне житло придбали:

військовослужбовці та силовики – 65
українці без власного житла – 50
педагоги – 13
медики – 9
ветерани – 8
ВПО – 5
науковці – 4
Найбільше іпотечних кредитів видано у Київській області – 48, у місті Київ – 31, у Львівській області 14 тощо.

Минулого тижня 55 родин обрали житло “першого продажу”, в тому числі 17 квартир в будинках, що зводяться. Загалом з початку роботи програми єОселя можливістю придбати власне житло скористалися 11 887 сімей, загальна сума виданих кредитів становить понад 18,9 млрд гривень.

https://3m2.ua/news/yeoselya-za-tyzhden ... jzlcbrk-jw

А Бетон бідкається, що є-Оселі немає взагалі )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 18:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Сьогодні, 5 серпня, Держмолодьжитлом було відібрано ще 200 родин, які зможуть оформити кредит у межах українсько-німецької програми «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб».

Відповідний проєкт реалізується Мінреінтеграції та Держмолодьжитлом за фінансової підтримки Уряду Німеччини через Кредитну установу для відбудови (KfW).

Відібрані кандидати зможуть придбати житло у кредит за найнижчою в Україні ставкою 3% на рік. Кредити надаються на строк до 30 років із початковим внеском 6% від вартості житла.

Трансляція відбору відбувалася в режимі реального часу на YouTube-каналі фонду. Контроль за перебігом відбору здійснювали представники Мінреінтеграції, Держмолодьжитла та Імплементаційного консультанта.

Переможці були визначені методом випадкової вибірки із застосуванням програмного забезпечення.

https://minre.gov.ua/2024/08/05/ipoteka ... 0%B1%C2%BB.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 21:01

Frant
Ну як за тиждень… та у воюючій державі.
Та ще і Бетон клявся що взагалі вже не дають..

На підтримку цін дійсно майже не впливає..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 23:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

До кінця вересня трохи продаж пішов у зв'язку з введенням нового податку.
На вересень обіцяють почати фінансувати є оселю.
В листопаді, коли будуть блекаути, до квітня буде сама глибока ведмежа свічка - аналог початку 22 року.
Треба скидувати все що є до листопада
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 23:46

  pesikot написав:
  kingkongovets написав:За тиждень 154 родини придбали власне житло по єОселі на 255 мільйонів гривень.

За минулий тиждень власне житло придбали:

військовослужбовці та силовики – 65
українці без власного житла – 50
педагоги – 13
медики – 9
ветерани – 8
ВПО – 5
науковці – 4
Найбільше іпотечних кредитів видано у Київській області – 48, у місті Київ – 31, у Львівській області 14 тощо.

Минулого тижня 55 родин обрали житло “першого продажу”, в тому числі 17 квартир в будинках, що зводяться. Загалом з початку роботи програми єОселя можливістю придбати власне житло скористалися 11 887 сімей, загальна сума виданих кредитів становить понад 18,9 млрд гривень.

https://3m2.ua/news/yeoselya-za-tyzhden ... jzlcbrk-jw

А Бетон бідкається, що є-Оселі немає взагалі )

Це не зовсім я бідкаюсь, а банк.
гляньте, що основна маса це 3%-відсотники. Це військові і ті, хто втратив житло. Цим категоріям дають в укргаз, приват. Нажаль вони купують бюджетне житло.

Хто ці люди, не відомо жодному рієлтору, який приходив на перегляд.

Якесь дивне відчуття. Всі навкруги кажуть, що ринок мертвий з травня. А по телебаченню показують якісь продажі, чи де ви берете цю статистику, може у гетманцева

Стоїть мертво поки. Ощад чекає кошти з вересня.

чому всі чекають ощад, тому що в приваті і укргазі знімати кошти треба по 100 тищ/день + 300\місяць. це дуже довго. в ощад все знімається за неділю
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 07:16

  Бетон написав:До кінця вересня трохи продаж пішов у зв'язку з введенням нового податку.
На вересень обіцяють почати фінансувати є оселю.
В листопаді, коли будуть блекаути, до квітня буде сама глибока ведмежа свічка - аналог початку 22 року.
Треба скидувати все що є до листопада

Діло говориш
На відміну від продажного рупора, який хвалить дерибан грошей на скляних мостах, затоплених тонелях і парках-наталках під час війни.

Проте намагайся дивитись далі.
Після листопада, в наступному році, проблем на цій території стане ще більше.
Тому що укро-управлінці, особливо остання de-генерація, не вміють їх вирішувати. Навіть заднім числом.

Падіння цін продовжиться і далі, і глибина падіння буде величезна.


Цікаво читати опуси української Ыліти. Навіть тут, на форумах.
Вона реально нічого не вміє і ні на що не здатна.
Результат 33-річної негативної селекції.
Публіка, яка не дружить з математикою, фізикою, хімією, інженерією. Яка плутає ватти з вольтами, суспензію з емульсією, мережу 220 вольт з мереживними жіночими трусами. Яка може існувати лише за рахунок дерибану надбань попередніх поколінь, поступово пройопуючи їх.
Причому вона того не розуміє. Принцип Данінга-Крюгера.
Результат управління цими клоунами-керманичами - цілком закономірний і на 100% прогнозований.

На даній території зараз нічого не варто купляти, крім їжі, одягу, предметів першої необхідності. Інвестувати гроші в нерухомість це навіть не лотерея, це викидання ресурсів псу під хвіст
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 07:55

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

читаю звіт лише однієї невеличкої агенції (далеко не лідера ринка) за липень:

19 угод, з них лише 4 по держпрограмам, усі інші - готівка, переважна більшість до 100к, усі - з ремонтом, беруть і для себе і під оренду також, в списку до речі аж 3 Варшавських - 2к 65м за 127к$, 1к 48м за 91к та 1к 45м за 80к - останню брали під оренду, дві перші для себе

можу і всі назвати, але ліньки та й впадлу потім читати рефлексію невіруючих

краще продовжуйте камлати на «мертвий ринок» бгг

зи: рили кажуть шо зараз найпопулярнішій запит це «2к за 60к щоб вʼїхати і жити»
kingkongovets
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