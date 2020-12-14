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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11893118941189511896
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 10:34

  Frant написав:Коли квартири з ремонтами будуть "па20", так здаватись вони будуть за 50 доларів/міс.
уже проходили в нулевых. Цена аренды привязана к зарплатам, а не стоимости квартиры. На периферии есть квартиры по 100куе которые сдают по 8-9 тыс грн. А те что па 50 куе сдают па 7 тыс грн.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 10:48

  vitaliiangel написав:
  Frant написав:Коли квартири з ремонтами будуть "па20", так здаватись вони будуть за 50 доларів/міс.
уже проходили в нулевых. Цена аренды привязана к зарплатам, а не стоимости квартиры. На периферии есть квартиры по 100куе которые сдают по 8-9 тыс грн. А те что па 50 куе сдают па 7 тыс грн.

З твоєю пам,яттю - ти можеш пройти ще 100 разів - все одно нічого не запам,ятаєш.
Таблетки чому не приймаєш? :roll:
Frant
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