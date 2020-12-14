|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 сер, 2024 10:34
Frant написав:
Коли квартири з ремонтами будуть "па20", так здаватись вони будуть за 50 доларів/міс.
уже проходили в нулевых. Цена аренды привязана к зарплатам, а не стоимости квартиры. На периферии есть квартиры по 100куе которые сдают по 8-9 тыс грн. А те что па 50 куе сдают па 7 тыс грн.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 24439
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2406 раз.
- Подякували: 3367 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 07 сер, 2024 10:48
vitaliiangel написав: Frant написав:
Коли квартири з ремонтами будуть "па20", так здаватись вони будуть за 50 доларів/міс.
уже проходили в нулевых. Цена аренды привязана к зарплатам, а не стоимости квартиры. На периферии есть квартиры по 100куе которые сдают по 8-9 тыс грн. А те что па 50 куе сдают па 7 тыс грн.
З твоєю пам,яттю - ти можеш пройти ще 100 разів - все одно нічого не запам,ятаєш.
Таблетки чому не приймаєш?
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23895
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1687 раз.
- Подякували: 2547 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|24870
|16646953
|
|
|1359
|5457401
|
|
|3
|55644
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|