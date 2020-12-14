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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11893118941189511896
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 14:35

  vitaliiangel написав:
  Frant написав:Коли квартири з ремонтами будуть "па20", так здаватись вони будуть за 50 доларів/міс.
уже проходили в нулевых. Цена аренды привязана к зарплатам, а не стоимости квартиры. На периферии есть квартиры по 100куе которые сдают по 8-9 тыс грн. А те что па 50 куе сдают па 7 тыс грн.

йдем до ціни в 100 оренд
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 15:17

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  Frant написав:Коли квартири з ремонтами будуть "па20", так здаватись вони будуть за 50 доларів/міс.
уже проходили в нулевых. Цена аренды привязана к зарплатам, а не стоимости квартиры. На периферии есть квартиры по 100куе которые сдают по 8-9 тыс грн. А те что па 50 куе сдают па 7 тыс грн.

йдем до ціни в 100 оренд

до 20 000 дол за квартиру з ремонтом і орендою 50 дол/міс.
потихеньку, помаленьку, але дійдемо!
При такому управлінні державою, людьми і ресурсами.

  kingkongovets написав:рили кажуть шо зараз найпопулярнішій запит це «2к за 60к щоб вʼїхати і жити»
Через пару місяців популярною буде "двушка" з євроремонтом за 50 000, через чотири місяці - за 40 000. Через півроку, рік - за 30 000.
Так і переможемо! :mrgreen:

П.С. Вже зараз 2к квартира з ремонтом за 60 000 - це "ремонт в подарунок".
Ринок швидко, швидко котиться вниз! :evil:
Frant
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